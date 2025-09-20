Kenshi Yonezu fa la storia con “KICK BACK”: primo brano giapponese certificato Platino dalla RIAA

Dal legame con Chainsaw Man fino al palco internazionale, Kenshi Yonezu ha fatto un passo che entra di diritto nella storia della musica. La sua canzone “KICK BACK”, opening di Chainsaw Man nel 2022, è il primo brano in giapponese ad aver conquistato la certificazione Platino della RIAA. Un traguardo enorme che apre ancora di più le porte della scena mondiale alla musica nipponica.

Il brano, già super amato dai fan, è tornato a far parlare di sé con un remix firmato dal duo americano Frost Children, che lo ha fatto arrivare anche a un pubblico nuovo e inatteso. Non è però solo l’effetto Chainsaw Man a spiegare questo successo: Kenshi Yonezu si è ormai imposto come uno degli artisti giapponesi più influenti e innovativi della scena musicale contemporanea, capace di mescolare sonorità pop, rock ed elettroniche in maniera unica.

Già al debutto, nell’ottobre 2022, “KICK BACK” aveva fatto numeri incredibili: prima posizione nelle classifiche giapponesi Billboard, entrata nella Top 20 delle classifiche rock UK e persino nella Top 30 di Billboard USA. Come se non bastasse, è stato anche il primo brano giapponese a entrare nella Global Top 50 di Spotify, un risultato che parla da solo.

Yonezu, commentando questo risultato in un video messaggio, ha ringraziato i fan di tutto il mondo, sottolineando come non si sarebbe mai aspettato di raggiungere un simile traguardo con una canzone nata per un anime. Ha anche detto che questo successo lo motiva a continuare a sperimentare e a condividere la sua musica senza porsi limiti.

E non è finita: l’artista tornerà a legarsi ancora a Chainsaw Man. Per il film Reze Arc ha composto e interpretato l’opening “IRIS OUT”, mentre la ending theme “JANE DOE” vedrà la voce inconfondibile di Hikaru Utada. Insomma, dopo il Platino di KICK BACK, c’è da scommettere che anche le nuove canzoni faranno parlare a lungo.