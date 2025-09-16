Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, nuova key visual e theme song svelate

Il conto alla rovescia per Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc è ufficialmente iniziato.

Sono usciti una nuova key visual e la theme song del film: si intitola IRIS OUT ed è cantata da Kenshi Yonezu.

In Giappone il film arriva il 19 settembre 2025, mentre da noi in Italia l’attesa sarà fino al 23 ottobre per godercelo sul grande schermo.

Infatti l’uscita nelle sale italiane è stata anticipata, come comunicato da Sony Pictures.

Il Reze Arc arriva finalmente al cinema e promette di riportare in vita tutta l’azione e le emozioni del manga di Tatsuki Fujimoto.

Alla regia c’è Tatsuya Yoshihara, la sceneggiatura è di Hiroshi Seko e Kazutaka Sugiyama ha curato il character design. MAPPA, che negli ultimi anni ci ha fatto sognare con Jujutsu Kaisen e Attack on Titan: Final Season, è pronta a dare il suo tocco unico alle scene più intense.

Il manga ha superato i 30 milioni di copie e l’anime del 2022 ha fatto esplodere il fenomeno in tutto il mondo.

Tra combattimenti spettacolari, ironia e uno stile visivo che si distingue subito, le aspettative dei fan per il film sono alle stelle: Denji, Reze e Pochita stanno per tornare sul grande schermo, pronti a regalare emozioni intense, momenti indimenticabili e sorprese che faranno saltare dalla sedia gli spettatori, confermando ancora una volta il fascino unico di Chainsaw Man.

La trama del Reze Arc riprenderà dopo gli eventi della prima stagione.

Dopo un incontro con Makima, Denji si rifugia dalla pioggia e conosce Reze, una ragazza misteriosa che lavora in un bar.

Quella che sembra una storia d’amore dal sapore dolce e innocente si trasformerà presto in un incubo fatto di sangue, segreti e battaglie mozzafiato.

Con una colonna sonora firmata da Kenshi Yonezu e il tocco inconfondibile di MAPPA, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc promette di essere uno degli eventi anime più attesi del 2025.

Segnate la data sul calendario: ottobre si preannuncia infuocato anche nei cinema italiani.