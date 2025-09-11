Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Reze, trailer e poster per l’uscita al cinema

La motosega di Denji è pronta a ruggire di nuovo, questa volta sul grande schermo. Segnate la data: 30 ottobre, Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Reze arriva nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures in partnership con Sony Pictures e Crunchyroll. Insieme alla data, sono arrivati anche trailer e poster ufficiali, accolti con grande entusiasmo dalla community.

Alla produzione troviamo ancora lo studio MAPPA, già responsabile dell’anime. La regia porta la firma di Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Chainsaw Man), mentre la sceneggiatura è di Hiroshi Seko (Jujutsu Kaisen, DanDaDan, Attack on Titan). Una squadra che lascia intuire un film capace di mantenere l’impatto e l’energia che hanno fatto amare la serie.

Per chi si avvicina ora al titolo, Chainsaw Man nasce dal manga di Tatsuki Fujimoto, pubblicato su Shonen Jump+. La storia segue Denji, un ragazzo oppresso dai debiti che lavora come cacciatore di diavoli in un mondo dove queste creature nascono dalle paure umane. Tradito e ucciso, riesce a salvarsi solo grazie al legame con il suo compagno Pochita: il patto con lui lo trasforma nell’ibrido metà uomo e metà demone conosciuto come Chainsaw Man.

Il film si concentrerà sull’arco di Reze, una figura enigmatica che irrompe nella vita di Denji con un mix di fascino e minaccia. La loro storia è tra le più intense del manga: sentimenti profondi si mescolano a violenza e sopravvivenza, in equilibrio tra tenerezza e brutalità.

Con la potenza visiva di MAPPA, la scrittura di Hiroshi Seko e la guida di Yoshihara, Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Reze punta a essere più di un semplice adattamento fedele: vuole restituire un’esperienza cinematografica intensa e adrenalinica. L’appuntamento è fissato: il 30 ottobre Denji, Pochita e Reze ci aspettano al cinema per una corsa che promette di essere mozzafiato. E con un arco narrativo così amato dai lettori, l’uscita sul grande schermo ha tutte le carte in regola per diventare uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di anime e manga.