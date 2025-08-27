Chainsaw Man – In arrivo su Crunchyroll due film speciali prima del Movie: Reze Arc

Settembre sarà un mese importante per i fan di Chainsaw Man. Crunchyroll ha infatti annunciato che trasmetterà in esclusiva mondiale due film speciali intitolati Chainsaw Man – The Compilation. Un’occasione perfetta per tornare nella folle e brutale storia di Denji, proprio in vista dell’uscita al cinema di Chainsaw Man – The Movie: The Reze Arc, atteso a livello globale nei prossimi mesi.

I due film saranno suddivisi in The Compilation: Part I e The Compilation: Part II, e debutteranno entrambi a settembre in tutto il mondo, con la sola eccezione dell’Asia. Non si tratta però di semplici “riassunti” della prima stagione: queste versioni includeranno infatti anche materiale inedito, pensato appositamente per l’occasione. Tra le novità più interessanti troviamo Chainsaw Days, un adattamento delle pagine extra del manga originale di Tatsuki Fujimoto, che finora non erano mai state animate.

Questa scelta rende i film speciali qualcosa di più di un recap, trasformandoli in un vero e proprio ponte narrativo tra la serie TV e il prossimo lungometraggio. Un’idea che punta a soddisfare sia chi vuole rinfrescarsi la memoria, sia chi non ha mai letto le parti extra del manga ma desidera godersi una nuova prospettiva sulla storia.

L’attesa per The Movie: The Reze Arc è altissima, soprattutto perché si tratta di uno degli archi narrativi più amati dai lettori. Proporre prima queste Compilation non è solo un regalo ai fan, ma anche un modo per costruire ancora più hype attorno all’arrivo del film.

Insomma, se siete appassionati di Chainsaw Man segnatevi la data: settembre porterà due appuntamenti imperdibili su Crunchyroll, capaci di riportare l’adrenalina e la follia del manga di Fujimoto direttamente sugli schermi, giusto in tempo per prepararci al grande ritorno al cinema. E con questi due film speciali l’attesa sarà sicuramente più sopportabile, perché offriranno nuovi spunti e contenuti che renderanno l’esperienza ancora più completa.