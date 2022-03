Toei Animation: problemi per i prossimi episodi di One Piece e Dragon quest dopo l'hacking

Toei Animation è tra le case produttrici più prolifiche al momento, ed offre alcune tra le opere più seguite ed apprezzate al mondo: Dragon Ball e One Piece per citarne alcuni. Oltre a queste miniere d’oro appena citate, la compagnia segue anche la produzione di anime di spicco come Dragon Quest: Dai la Grande Avventura, Delicious Party Precure e Digimon Ghost Game.

Tutti questi anime citati però, potrebbero saltare la loro normale programmazione, per via del recente attacco hacker subito da Toei. Inizialmente (da come potete approfondire nel nostro scorso articolo) il danno sembrava essere stato arrecato solamente al sito web riguardante lo shopping, ma oggi, apprendiamo che le problematiche sono ancora più rilevanti del previsto.

L’hacker ha quindi corrotto anche alcuni file essenziali per la compagnia, comportando quindi uno slittamento di alcuni episodi già in programmazione per la settimana e quelle prossime:

L’episodio 73 di Dragon Quest non andrà in onda come sempre, e questo sabato al suo posto sarà riproposta e quindi ritrasmesso, l’episodio 31. Soltanto in una data ancora da aggiornarsi sapremo quando l’anime riprenderà la sua normale messa in onda;

al suo posto sarà riproposta e quindi ritrasmesso, l’episodio 31. Soltanto in una data ancora da aggiornarsi sapremo quando l’anime riprenderà la sua normale messa in onda; Lo stesso vale per Digimon Ghost Game che non andrà proprio in onda il 20 marzo;

Delicious Party Precure salterà l’episodio 6, che non andrà in onda il 13 marzo come previsto, lasciando invece spazio a una ritrasmissione dell’episodio 4;

Infine, lo staff di ONE PIECE ha già annunciato che dal 20 marzo ci saranno altre informazioni riguardanti l’anime. E speriamo siano buone.

Intanto, attendiamo ulteriori sviluppi sperando che la situazione sia risolta al meglio.

Toei Animation ha realizzato gli adattamenti anime di numerosi mangaka illustri, tra cui Gō Nagai, Eiichirō Oda, Shōtarō Ishinomori, Mitsutoshi Shimabukuro, Takehiko Inoue, Mitsuteru Yokoyama, Masami Kurumada, Yudetamago, Akira Toriyama, Leiji Matsumoto e Naoko Takeuchi. Inoltre, con opere quali Sally la maga e Mazinga Z, lo studio ha contribuito a diffondere i generi mahō shōjo e mecha e a cementarne la popolarità.

La Toei Animation impiega circa due mesi per produrre un episodio di un anime, che è composto da 3000/3500 disegni, e la realizzazione di ogni serie televisiva vede coinvolti circa trenta dipendenti. Con i suoi attuali 325 dipendenti è il vero colosso dell’industria dell’animazione giapponese. Il suo logo rappresenta il gatto “Pero”, protagonista del film del 1969 Il gatto con gli stivali.