Saint Seiya: la nuova figure FOC studio dedicata al re degli inferi: Ade

Uno dei punti di forza di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, il capolavoro di Masami Kurumada, è sicuramente quello di unire la mitologia greca al battle shonen classico, realizzando un manga dalle fattezze uniche, che ancora oggi fa parlare di se.

L’immaginario di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è sicuramente molto vasto e da anni prosegue la sua epopea tra spin-off e universi paralleli, nonché, come se non bastasse anche tramite il sequel ufficiale Next Dimension. Ovviamente questo porta l’opera ad essere sempre più conosciuta e quindi rigorosamente colma di manifestazioni originali ed a un fantastico e ricco merchandising.

Proprio per questo, quasi tutti i giorni, ci troviamo di fronte a nuove uscite dal piano commerciale e gli oggetti in edizioni limitata, di certo non mancano. Questo è il caso di FOC Studio che ha realizzato una figure in scala di 53 cm del re degli inferi, una delle divinità più forti del manga: Ade.

La statua è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al costo di 515 euro per la versione normale e 585 euro per la versione lusso/deluxe, entrambi da acquistare con un acconto di 150 euro. La consegna, invece, è attesa per gli ultimi mesi del 2022.

In calce potete ammirare il post condiviso su Twitter da MajinStore:

💥OFERTA PREORDER 🔥FOC STUDIO Hades – Saint Seiya 💶Precio: 515€ 💶Precio Deluxe: 585€ 💰Reserva: 150€ ✈Envío Incluido Península 📏Tamaño: 53m Alto 📦Fecha de Salida: Q3 – Q4 2022 📩Para reservar o más Info, enviar Mensaje Privado#saintseiya #SAINTSEIYAAWAKENING pic.twitter.com/D7PU0HZoyG — Majin Store (@MajinStore) March 8, 2022

I Cavalieri dello zodiaco è una saga di anime e manga creata nel 1985 da Masami Kurumada, esordita con il manga Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco di 28 volumi, a cui sono seguiti un primo adattamento animato per la TV, I Cavalieri dello zodiaco, di 114 episodi, prodotto da Toei Animation fra il 1986 e il 1989 (soprannominato serie classica), quattro film d’animazione per il cinema, tre musical, numerosi videogiochi, modellini ed un’infinità di merchandising relativo soprattutto alla serie TV.

Dal 2002 il marchio ha poi avuto un rilancio commerciale partito con la trilogia sequel I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya – Hades (formata da 31 OAV) a cui sono seguiti: