Gundam Evolution: i Mobile Suite si scontrano nel nuovo trailer

Gundam Evolution farà sicuramente felici tutti gli appassionati del brand, e dei mecha in generale, dato che durante lo State of Play del 9 marzo, è stato rilasciato un breve ma intenso trailer sul nuovo gioco dedicato all’opera inizialmente partorita dalla mente geniale di Yoshiyuki Tomino.

Il videogame sarà un FPS Arena, in stile Overwatch, che ci metterà all’interno dei mobile suite Gundam, pronti a farsi battaglia come sempre. Pubblicato da Bandai Namco, il titolo è altamente atteso per la fine di questo 2022, per la gioia di molti videogiocatori. Ricordiamo inoltre che quest’ultimo è uno sparatutto online free-to-play.

Dal 7 al 12 aprile si terranno alcuni Closed Network Test per GUNDAM EVOLUTION su PC (disponibili solo per Stati Uniti e Giappone), e in futuro anche su console, per testare i server online del gioco. I fan che desiderano scendere sul campo di battaglia possono registrarsi per il PC Network Test visitando la pagina del negozio di Steam® di GUNDAM EVOLUTION, oppure il sito web ufficiale del Closed Network Test tra il 9 e il 28 marzo, facendo clic su “Request Access” alla voce Playtest per candidarsi.

Il titolo propone, almeno in questa fase iniziale, un minimo di tre modalità di gioco a squadre 6 vs. 6: Point Control, Domination e Destruction (Cattura, Dominazione e Distruzione). Ed a giudicare dal trailer che potete visionare a inizio articolo, il nuovo Gundam sicuramente divertirà i fan, che potranno trascorrere ore spensierato con gli amici nel divertimento più totale.

Il roster iniziale di personaggi giocabili includerà 12 unità, tra cui il classico RX-78-2 GUNDAM e l’iconico ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Sarà possibile sbloccare ulteriori mobile suit e oggetti personalizzabili in due modi: usando i Capital Point (CP), accumulabili giocando, oppure le monete EVO, che saranno acquistabili realmente. Ognuno di questi robot posseggono equipaggiamenti diversi e versatili per ogni occasione in battaglia, diversificando così le sfide e le eventuali vittorie compiute. Su PlayStation 5 sarà inoltre possibile giocare in 4K a 60fps.

I giocatori che acquistano il Season pass sbloccheranno alcuni contenuti cosmetici aggiuntivi man mano che faranno progressi, tra cui skin dei mobile suit, skin delle armi e charm delle armi.

GUNDAM EVOLUTION sarà disponibile ufficialmente per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

Bandai Namco sta lavorando per far arrivare il titolo anche in Europa, visto che Gundam Evolution arriverà con un network test solamente in Giappone e negli Stati Uniti, come già accennato in precedenza.

Attualmente non abbiamo notizie al riguardo di eventuali uscite Europee, ma vi terremo come sempre aggiornati.

Infatti la dichiarazione la possiamo leggere nel Blog ufficiale di Playstation: