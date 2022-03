La Stella dei Giants: ordinabili i primi due volumi del manga di Ikki Kajiwara

il manga sportivo di Ikki Kajiwara e Noboru Kawasaki, sarà pubblicato da Dynit per la prima volta in Italia a partire dalla prossima primavera. L’opera sarà composta in 7 volumi da circa 500 pagine ciascuno al costo di 24,90 euro.

I primi due sono già ordinabili online: qui potete pre-ordinare il numero uno (disponibile dal 27 Maggio 2022 e qui il secondo (disponibile dal 24 Giugno 2022). Ovviamente sono date di uscita che potrebbero variare.

Indubbiamente, La Stella dei Giants, il fumetto spokon in questione, rimane un vero e proprio classico del manga (pubblicato tra il 1966 e il 1971 su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha) e dell’animazione giapponese (tre serie per un totale di 257 episodi, da noi note con il titolo Tommy la stella dei Giants).

La storia segue le vicende di Hyuma Hoshi e della sua ascesa nel mondo del baseball professionistico, entrando nei dettagli della sua vita agonistica e non, svelando dei retroscena riguardanti il suo rapporto con le persone e la vita in generale.

Stile inconfondibile di scrittura, che scava nel profondo della psiche dei personaggi: si nota dalle prime pagine che Ikki Kajiwara, è il suo sceneggiatore. Uno dei più importanti fumettisti della sua generazione, noto in particolare per manga sportivi come L’Uomo Tigre, Arrivano i Superboys e Rocky Joe.

Infatti se vi siete approcciati a L’Uomo Tigre e Rocky Joe per esempio, già potete capire la potenza tecnica, scritturale ed emotiva del manga con protagonista Hyuma Hoshi, che dalla prossima primavera sicuro vi appassionerà.

È stata la prima serie manga di tipo sportivo adattata ad anime trasmesso in Giappone; la narrazione mira ad espandere l’immaginazione su ciò che è fisicamente possibile, drammatizzando molto certe sequenze di gioco e con scene dal contenuto forte.

Ne esistono ben tre serie (per un totale di 257 episodi, prodotte tutte dalla TMS), l’ultima delle quali però fu interrotta in quanto oramai troppo lontana dall’idea di partenza. L’edizione televisiva italiana, ricavata da una versione internazionale, risale alla metà degli anni ’80 quando gli episodi vennero doppiati a Milano dallo Studio P.V. e trasmessi su varie emittenti tra le quali Italia 7, Telemontecarlo e Junior Tv.

La storia segue un giovane promettente lanciatore di baseball che sogna di poter diventare una top star come lo era stato suo padre prima di lui nel campionato professionistico giapponese.

