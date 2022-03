Pokémon: un uomo è finito in prigione per l'acquista di una carta rara

Pokémon: un uomo è finito in prigione per l’acquisto di una carta rara. Non è una notizia fuorviante, è del tutto vera. Un uomo della Georgia infatti, è stato condannato a 36 mesi di prigione (quindi tre anni) per aver utilizzato dei fondi COVID-19, per l’acquisto di una carta rara dei Pokémon: trattasi di un rarissimo Charizard in prima edizione. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato la sentenza in un comunicato diffuso durante la giornata di ieri.

Il condannato, ovvero il 31enne Vinath Oudomsine, ha ricevuto un prestito di $85.000 dopo aver affermato di avere una piccola azienda di 10 dipendenti, in difficoltà per via della pandemia. I prestiti per l’emergenza in corso, occorrono solamente per pagare l’affitto della struttura e lo stipendio ai propri dipendenti, senza spenderne ulteriori per acquisti esterni, ovviamente.

Una volta che Oudomsine ha ottenuto i soldi, tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha detto che ne ha utilizzati $57.789 per acquistare una carta Charizard della prima edizione, quindi pezzo importante per i veri collezionisti del gioco di carte dedicato al famigerato brand.

Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Dudley H. Bowen ha anche ordinato a Oudomsine di pagare $10.000 in aggiunta agli $85.000 di restituzione, insieme ai già citati tre anni di prigione. Oudomsine ha anche accettato di consegnare la carta Charizard ai pubblici ministeri.

