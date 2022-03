Naruto Shippuden: la stagione 4 finalmente disponibile su Crunchyroll

Crunchyroll annuncia altre novità e amplia il suo catalogo anime, successivamente alla fusione con Funimation, che darà vita ad un catalogo riguardante l’animazione giapponese sempre più vasto e aggiornato.

Come da prassi, la piattaforma streaming nelle prime settimane del mese corrente, aggiunge ulteriori contenuti, volti ad ampliare un catalogo sempre e comunque in continua espansione. Dopo One Piece e L’Attacco dei Giganti, questa volta è il turno di Naruto Shippuden, la serie ispirata dal manga di Masashi Kishimoto.

Dopo esserci fermati con la terza stagione di Naruto Shippuden è tempo di visionare e raggiungere nuove fasi per quanto riguarda la storia concerne alla quarta stagione. L’arco narrativo è composto dagli episodi che vanno dal 72 all’88, tutti sottotitolati in italiano, e le puntate in questione comprendono la storia dedicata alla “Saga di Hidan e Kakuzu: i distruttori immortali”.

Finalmente gli utenti di Crunchyroll potranno dire addio ad uno dei maestri di Konoha, oltre che assistere a una nuova battaglia di Naruto con i membri dell’Organizzazione Alba. Forse, uno degli archi narrativi più emozionanti dell’intera serie.

La piattaforma streaming annuncia così la nuova aggiunta riguardante la serie di Naruto:

È tempo di ascoltare di nuovo “Blue Bird” o di sentirla per la prima volta, se non hai mai visto prima la serie, perché la quarta stagione di Naruto Shippuden è finalmente disponibile in italiano su Crunchyroll. In questo capitolo, un personaggio si incammina sulla strada della vendetta, un cammino irto di pericoli. Naruto continua ad allenarsi per affinare la Manipolazione della Natura e della Forma che gli permetterà, se tutto andrà secondo i piani, di superare i suoi attuali limiti.

Ricordiamo che sono disponibili anche altri episodi di One Piece, insieme alla seconda e la terza stagione de L’Attacco dei Giganti su Crunchyroll:

La saga di Dressrosa è finalmente completa, e quindi dal 5 Marzo è disponibile l’intera epopea grazie all’inserimento degli episodi che comprendono un arco che va dal 700 al 746; anche questa volta, il tutto è in lingua originale con sottotitoli in italiano.

A partire dal 2020, Crunchyroll ha portato sul suo sito l’attuale Saga di Wano, in simulcast con i sempreverdi sottotitoli; ma nonostante rilasciava gli ultimi (e nuovi) episodi settimana dopo settimana, il servizio è stato sempre più efficiente e passo dopo passo ha iniziato ad inserire anche le saghe precedenti, così da accorpare anche l’utenza rimasta poco aggiornata con gli episodi dell’anime tratto dall’opera di Oda.