L’Attacco dei Giganti è sancito da eterni ritorni riguardanti figure di enorme rilievo. Il capitano Levi del Corpo di Ricerca di certo, è uno dei personaggi più importanti della saga non solo per quanto riguarda il lato scritturale, ma anche per il suo valore all’interno della storia, che spesso dimostra sul campo di battaglia. Quando rivedremo il capitano nuovamente in azione?

La sua rivalità con Zeke Jaeger, il Gigante Bestia, ha condotto il personaggio ad uno scontro violento, dove quest’ultimo si è ritrovato alcune parti del corpo brutalmente ferite, raggiungendo così una situazione drastica e quasi irreparabile. Ma nonostante la sua vita (e presenza futura) sia rimasta in sospeso durante l’ultima stagione, il singolare membro del Clan degli Ackerman è pronto a tornare in grande stile.

Levi successivamente al violento scontro con Zeke, che aveva elaborato un piano irto di dettagli per sconfiggere il nemico, ha subito innumerevoli ferite mortali, nonostante le sue abilità hanno costretto il Gigante Bestia a fuggire. Ma anche considerando la sua resistenza e dedizione, se il membro del Clan degli Ackerman non fosse stato trovato da Hange, sarebbe sicuramente morto, e l’avrebbe data vinta a Zeke, e questo per Levi non era possibile.

L’account Twitter Attack on Titan Wiki ha condiviso online, oltre che il titolo dell’episodio 4×27, anche un keyframe dello studio MAPPA che immortala Levi nella sua condizione più devastante, mentre sta cercando di riprendersi dalle ferite inferte successivamente allo scontro discusso qualche riga fa. Inoltre Eren ha da poco ottenuto il potere del Gigante Fondatore e sarà interessante vedere come Levi gestirà la situazione e se il capitano del Corpo di Ricerca si lancerà nuovamente in azione.

Attack on Titan Episode 83 Key Frame pic.twitter.com/PhtBaTw8C9 — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) February 27, 2022

Per quanto riguarda i nuovi episodi invece, vi ricordiamo che Night of the End (Notte della Fine) è attualmente disponibile in streaming.

Infatti, Attack On Titan 4×25 (Episodio totale 84) è stato trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, ed è disponibile sottotitolato in italiano a partire dalle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll. Come già accennato in precedenza, @AoTWiki ha condiviso titolo e foto dell’episodio 4×27, che si intitolerà “Retrospettiva”.

Retrospettiva è ufficialmente l’86° episodio complessivo de L’Attacco dei Giganti, e dovrebbe adattare gli eventi narrati nel capitolo 129 del manga, che si intitola però “Nostalgia“.

In calce il titolo e la foto del nuovo episodio e una piccola preview dell’episodio 85 – 4×26 che si intitolerà “Traditori” e arriverà su Crunchyroll domenica 13 marzo 2022.

Attack on Titan Episode 86 Title 懐古 (Retrospective) pic.twitter.com/TcrzF3vpJ3 — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) March 4, 2022