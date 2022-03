Le novità manga GOEN di Maggio 2022

RW Edizioni ha anticipato le novità manga di Maggio 2022 in uscita sotto per la linea editoriale GOEN. Si tratta di Shin Sakura Mail, Il Fantasma Sadico, Dead Mount Death Play, Monkey Peak e Così Carina – Fly me to the Moon, tutta una serie di titoli che arriveranno negli scaffali tra due mesi.

Andiamo a vederli nel dettoglio.

SHIN SAKURA MAIL

Il capolavoro “Sakura mail” ritorna!

Heita Yashiro è un giovane che si trasferisce a Tokyo in cerca di lavoro. I suoi sforzi però sembrano finire nel vuoto, così lui rimane come ospite a casa dello zio. All’improvviso, però, una ragazza, apparentemente una studentessa liceale, gli si getta incontro…

Inizia un triangolo amoroso che… non vuol saperne di sbocciare!

IL FANTASMA SADICO

Yuuji si è sempre innamorato di ragazzi etero, e l’uomo per cui ha dei sentimenti adesso è anche sposato! Proprio quando pensa che le cose non potrebbero andar peggio, viene assalito da un “fantasma sessuale”. A quanto pare, questo tipo di spettro possiede (in tutti i sensi!) solo persone sessualmente frustrate, che guarda caso è proprio il caso di Yuuji. Che ne sarà del povero Yuuji dopo che il fantasma Kousuke gli confesserà di essersi innamorato proprio di lui?

DEAD MOUNT DEATH PLAY

Un necromante chiamato “Il Dio Cadavere” sta combattendo contro la Chiesa, che cerca di sottometterlo. Usando la sua ultima scintilla d’energia contro il Calamity Crusher, il necromante viene sconfitto, ma a quel punto si attiva la sua magia di reincarnazione.

Improvvisamente, si ritrova nel nostro mondo, nel corpo di un ragazzino chiamato Polka Shinoyama. Cosa gli accadrà in questo mondo? Cosa ha intenzione di fare ora?

MONKEY PEAK

Un gruppo di impiegati della Fujitani Pharmaceutical Company parte per un viaggio in montagna. Dopo che la compagnia per cui lavorano ha sofferto una profonda crisi, il loro CEO spera di migliorare umore e lavoro di squadra tra gli impiegati vecchi e nuovi. Non tutti sono eccitati quanto lui, ma la gita potrebbe essere l’occasione per distrarsi e, chissà, anche per flirtare un po’…

Sfortunatamente per loro, il gruppo si ritroverà ad affrontare un problema per il quale non è assolutamente preparato… e a rischiare di morire in modo orribile.

COSI’ CARINA – Fly me to the Moon

Nasa Yuzaki ha il nome scritto con i kanji che significano “notte stellata”. Lui prova ad essere all’altezza del suo nome puntando sempre al top. Ma, una notte nevosa, abbassa la guardia e rimane coinvolto in un incidente d’auto mentre sta seguendo una bella ragazza.

La ragazza, Tsukasa Tsukuyomi, lo salva, e Nasa, nell’impeto del momento, gli si dichiara. Con sua sorpresa, la ragazza accetta di uscire con lui… ma solo se si sposeranno.

Poco dopo, Nasa apre la porta della sua abitazione e vede Tsukasa, che lo chiama “mio marito”. Inizia così la loro strana vita matrimoniale.