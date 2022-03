Dr. Stone: promo speciale per celebrare la fine della serie

Il manga Dr. Stone è ufficialmente giunto al termine e ha celebrato il finale della serie con un nuovo promo speciale!

La serie manga originale di Riichiro Inagaki e Boichi termina la sua corsa di cinque anni sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con il capitolo 232 della serie.

L’ultimo arco narrativo di Dr. Stone è iniziato non molto tempo fa quando Senku e il Regno della Scienza appena ampliato, hanno deciso di raggiungere la luna per affrontare il misterioso Why-Man che aveva trasformato il loro mondo in pietra.

Con tutto ciò stabilito, la serie ha finalmente salutato i fan.

Con 232 capitoli del manga al suo attivo, Dr. Stone rilascerà presto il volume 25 del manga sugli scaffali in Giappone.

Per celebrare non solo la prossima uscita fisica della serie (che raccoglie un pezzo molto importante dell’ultimo arco della serie Stone to Space), ma anche il gran finale del manga, Shueisha ha rilasciato un nuovo promo speciale per Dr. Stone.

Questo condivide uno sguardo emotivo al grande viaggio complessivo di Senku dai suoi umili inizi nel Mondo di Pietra all’individuo che viaggia nello spazio che vedremo alla fine della serie. Scoprilo tu stesso qui sotto:

Dr. Stone era una delle serie più singolari in esecuzione su Shonen Jump. Non solo presentava un sacco di ricerche sulle scienze e le tecnologie del mondo reale, ma per la maggior parte del tempo non c’era un antagonista diretto.

Anche quando c’era, la serie riguardava più il modo in cui Senku e gli altri avrebbero usato la loro precedente conoscenza della scienza per trovare una sorta di nuova svolta che avrebbe semplificato le loro vite.

Questo è ciò che lo ha reso così distinto da tutto il resto in esecuzione nel manga. Per non parlare dell’arte altamente dettagliata per l’illustratore di serie Boichi.

Dr. Stone: il manga

Dr. Stone è un manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi il 6 marzo 2017 e conclusosi il 7 marzo 2022. Il manga è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. In occasione del Napoli Comicon 2018, Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione in Italia nella collana Dragon, ed è iniziata il 1º novembre 2018.