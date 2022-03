Dr. Stone: il creatore condivide un messaggio in seguito alla fine del manga

I fan di Dr. Stone sapevano che il manga era in corso accelerato, ma nonostante ciò, non erano ancora preparati a dire addio alla serie.

Dopotutto, il manga ha pubblicato il suo ultimo capitolo e tutti gli occhi sono puntati sugli eroi del manga per vedere dove andranno da qui.

È chiaro che i creatori del manga hanno riflettuto molto sul finale e, naturalmente, i fan hanno delle domande.

Quindi ora saranno felici di sapere che il suo autore sta parlando della chiusura.

L’aggiornamento è arrivato direttamente da Twitter mentre Riichiro Inagaki si rivolgeva ai suoi fan.

L’autore, insieme all’artista Boiichi, ha passato anni a dare vita al Dr. Stone con puntate settimanali. Poiché il loro capitolo finale è stato ora rilasciato, Inagaki ha voluto ringraziare i fan e lo ha fatto.

“Con l’ultima versione di Shonen Jump di oggi, il Dr. Stone ha raggiunto la fine della sua storia”, ha condiviso l’autore online. “Grazie per il vostro patrocinio e supporto in questi ultimi cinque anni. E non è ancora finita! Andrà avanti! Ho molte parole di gratitudine da condividere. Prima di tutto, ai lettori che ci hanno supportato, grazie!!“

Chiaramente, Inagaki è oltremodo grato per l’amore che Dr. Stone ha guadagnato a suo tempo, e c’è ancora molto altro in arrivo.

Il manga potrebbe essere terminato oggi, ma lo stesso non si può dire per l’anime di Dr. Stone. C’è ancora molto da coprire per lo show, e non passerà molto tempo prima che il Dr. Stone torni in televisione.

Dr. Stone: il manga

Dr. Stone è un manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi dal 6 marzo 2017 al 7 marzo 2022.

Il manga è pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. In occasione del Napoli Comicon 2018, Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione in Italia nella collana Dragon, ed è iniziata il 1º novembre 2018.

Un adattamento anime prodotto dallo studio TMS Entertainment è stato trasmesso dal 5 luglio 2019 al 25 marzo 2021.