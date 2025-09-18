L’Attacco dei Giganti: in arrivo un nuovo progetto per celebrare un grande traguardo

L’Attacco dei Giganti, una delle serie shonen più rivoluzionarie degli ultimi dieci anni, festeggia il 16° anniversario dal suo debutto su Bessatsu Shounen Magazine e gli eventi tragici e violenti di Eren Jaeger hanno conquistato i cuori di tutto il mondo. Il manga, scritto e disegnato da Hajime Isayama, si è concluso nel 2021 e la serie televisiva è stata prodotta prima da Wit Studio e successivamente da Studio MAPPA.

Secondo Oricon, il 16° anniversario sarà celebrato con un nuovo progetto che permetterà ai fan un accesso esclusivo alle illustrazioni originali di Hajime Isayama, oltre alla possibilità di scegliere la loro preferita tra le 52 incluse. Le illustrazioni sono tutte riconfezionate come oggetti da collezione a colori e i fan possono persino creare il proprio merchandising con un numero di serie. Inoltre il progetto include l’introduzione di una tavola illustrativa unica nel suo genere.

Il manga conta complessivamente 34 volumi, da cui sono state selezionate 52 illustrazioni che potrebbero includere cover, vignette o illustrazioni extra del mangaka. Una delle immagini presenterà anche la cover dell’artbook ufficiale FLY, che presenta i personaggi preferiti dei fan. Oltre queste prime informazioni, non ci sono altri dettagli sul progetto per celebrare il 16° anniversario.

L’anno scorso, L’Attacco dei Giganti ha celebrato il suo 15° anniversario con la pubblicazione dell’artbook ufficiale FLY. Le vicende di Eren sono ormai concluse e Hajime Isayama ha più volte ribadito di non voler tornare a disegnare a causa dei ritmi frenetici che ha dovuto sostenere per rispettare le scadenze. Quindi è pressoché impossibile vedere uno spin-off sulla serie, come spesso accade dopo la conclusione di una serie importante.

Nonostante il grande successo del manga, i capitoli finali hanno provocato un grande dibattito tra i fan. Molti di questi sentivano che le loro aspettative non venivano più soddisfatte come nella fase iniziale della storia, fino ad arrivare al finale scritto da Isayama che ha scatenato una critica globale. Il mangaka stesso, in seguito a tale reazione, ha anche chiesto pubblicamente scusa a tutti i lettori, dando prova della sua sensibilità e gratitudine verso il pubblico.