Fullmetal Alchemist: un nuovo trailer mostra le novità del sequel

I fan dell’amato Fullmetal Alchemist sono rimasti sbalorditi all’inizio di quest’anno con l’annuncio dei due squel del film live-action uscito nel 2017.

Fullmetal Alchemist: The Avenging Scar e Fullmetal Alchemist: Final Transmutation sono in uscita nei cinema giapponesi quest’estate.

La Warner Bros ha rilasciato un nuovo trailer per il prossimo film della serie che arriverà il 20 maggio. Questo raffigura la battaglia dei fratelli Elric contro Scar, insieme ad altri eventi importanti raccontati sia nel manga che nell’anime del franchise.

Il mondo degli adattamenti di anime live-action ha visto molti esempi negli ultimi anni.

La Warner Bros Pictures ha avuto un grande successo con questi adattamenti in passato, anche prima dell’arrivo del film di Fullmetal Alchemist. Successo arrivato con lo studio che ha creato cinque film live-action per Rurouni Kenshin.

Di recente si è anche tuffato nel mondo di Tokyo Revengers. Questi adattamenti possono spesso essere controversi tra la comunità dei fan degli anime.

Tuttavia non sembra che la produzione di riprese live-action su universi anime si fermi.

Warner Bros Japan ha condiviso il nuovo trailer tramite il proprio canale Youtube ufficiale.

I fan possono dare un’occhiata alla prossima puntata della trilogia live-action che adatterà le principali trame di Fullmetal Alchemist nel corso delle avventure dei fratelli Elric mentre tenta di curarsi da un esperimento andato storto:

La precedente serie anime di Fullmetal Alchemist, si è conclusa più di un decennio fa.

La storia degli Elric e della loro lotta contro gli Homunculi si conclude, sopprimendo altre minacce varie che si nascondevano nell’ombra.

Fullmetal Alchemist: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa. L’opera è stata pubblicata sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix dal 12 luglio 2001 al 12 giugno 2010 per un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale; questi sono in seguito stati raccolti in 27 volumi sotto l’etichetta Gangan Comics e pubblicati tra il 22 gennaio 2002 e il 22 novembre 2010. Il manga è stato tradotto in diverse lingue, tra cui in italiano da Planet Manga.