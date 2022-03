Fullmetal Alchemist: trailer speciale e nuovo poster

Il canale youtube ufficiale dei film live-action di Fullmetal Alchemist ha pubblicato un trailer speciale per Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar e Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation.

Il trailer presenta la narrazione di Romi Park e Rie Kugimiya, le doppiatrici dei fratelli Edward e Alphonse Elric nell’anime.

Il creatore del manga originale Hiromu Arakawa ha realizzato un poster per il bonus (che verrà descritto in dettaglio più avanti) che gli spettatori riceveranno.

First poster for live-action 'Fullmetal Alchemist 2' film 🦾 pic.twitter.com/jR4emBbYbY — Fandom (@getFANDOM) March 2, 2022

Edward si trova al centro senza il solito mantello rosso, e si nota come la sua protesi di posta automatica sia andata in frantumi dalla spalla in giù.

Si possono vedere scintille di energia provenire dal braccio rotto, ed Edward non è l’unico ferito in questo modo.

Sullo sfondo, Alphonse è sdraiato sul terreno bagnato e anche la sua armatura sembra essere malmessa.

Sembra che i ragazzi siano in una situazione difficile qui, ma i fan sanno che gli Elric Brothers hanno affrontato di peggio.

Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar si apre il 20 maggio e segue la lotta di Edward con il personaggio Scar, mentre The Last Transmutation si apre il 24 giugno e descrive la battaglia finale della storia.

Fullmetal Alchemist: il cast

I film presenteranno un cast di ritorno dal primo film live-action.

I film sono interpretati da Ryōsuke Yamada (Hey! Say! JUMP, membro di Assassination Classroom’s Nagisa) nei panni di Edward Elric, Atomu Mizuishi (Garo – Makai no Hana, musical della seconda stagione di Prince of Tennis) nei panni di Alphonse Elric (voce e motion capture), Tsubasa Honda (Futaba live-action di Blue Spring Ride) nei panni di Winry Rockbell e Dean Fujioka (live-action Happy Marriage!?) nei panni di Roy Mustang.