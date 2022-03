Morgan Davis (The Girlfriend Experience, The End), Ilia Isorelýs Paulino (Queenpins: Le regine dei coupon, The Sex Lives of College Girls), Aidan Scott (Between the Devil, Action Point), Jeff Ward (Agents of S.H.I.E.L.D., Al nuovo gusto di ciliegia), McKinley Belcher III (Show Me a Hero, Mercy Street) e Vincent Regan (Troy, 300) sono gli attori che si uniranno al già vasto cast della serie, che promette essere il più fedele possibile alla storia originale.

Gli attori, andranno ad interpretare rispettivamente Coby (uno dei primi personaggi incontrati da Rufy all’inizio del suo viaggio) Alvida; Helmeppo, membro della Marina e figlio del Capitano Morgan; Buggy il Clown, pirata che assumerà un ruolo rilevante durante il corso della storia; Arlong Denti Aguzzi, uomo pesce e uno dei principali antagonisti della Saga del Mare Orientale; e Monkey D. Garp, l’irriverente e potentissimo nonno di Rufy e Vice-ammiraglio della Marina.

La prima stagione del live-action adatterà la Saga del Mare Orientale, insieme al primo e storico capitolo Romance Dawn, dove faremo la conoscenza del personaggio di Monkey D.Rufy.