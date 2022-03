Elden Ring: finalmente si può mettere in pausa la partita - Ecco come

Elden Ring, come tutti i soulslike, non offre la possibilità di mettere in pausa il gioco, aumentando ulteriormente la difficoltà del tutto. L’unica eccezione è Sekiro Shadows Die Twice, che nonostante sia di From Software si distacca completamente dalla saga dei Souls.

Come accennato poco fa, La filosofia dello studio di Hidetaka Miyazaki non è cambiato con questo nuovo capitolo, dato che neanche in Elden Ring è possibile mettere in pausa la partita, neanche se ci si vuole rilassare nel bel mezzo di una boss fight. Questa “mancanza” è stata già colmata tramite una mod su PC e ora, dopo poche settimane è possibile ampliare questa possibilità su tutte le console su cui il titolo è disponibile, tramite un macchinoso, ma efficace trucchetto.

Da come è possibile visionare dal video in calce, gli utenti potranno mettere il gioco in pausa consultando l’Equipaggiamento nel menu, attivando la funzione “Aiuto” e quindi cliccando su “Spiegazione”. L’azione attualmente compiuta in-game non si interromperà fino al passaggio finale (ovvero quando la spiegazione del menu viene visualizzata sullo schermo), a quel punto bisognerà essere abbastanza lesti e fulminei con la navigazione, ma una volta fatto la pausa risulterà immediata.

A questo punto sentirete ancora la musica, ma tutto il resto rimarrà sospeso. Metodo macchinoso ma sicuramente efficace se volete optare per una pausa riflessiva durante la partita in corso.

guess what, Elden Ring DOES have a pause button just open "Menu Explanation" while on the inventory screen this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7 — Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive.

La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”.

Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è un’opera colma di citazioni e riferimenti ad altre produzioni, che affinano e limano ulteriormente l’universo creato da From Software.

I milioni di fan in tutto il mondo cercano e spulciano spesso e volentieri il mondo di gioco in ogni minima sfaccettatura, e i risultati sono sempre soddisfacenti.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.