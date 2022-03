Kaguya Sama: Love Is war 3: il trailer della terza stagione

Kaguya-sama: Love Is War ha fatto colpo con la sua prima stagione. Ora la serie è diventata una delle migliori commedie romantiche negli anime.

Dopotutto, la serie selvaggia gioca con i tropi del genere nel migliore dei modi.

Non passerà molto tempo prima che l’anime dia vita alla sua terza stagione e ora abbiamo un nuovo trailer che descrive tutto ciò che riguarda lo show.

Come si può vedere di seguito, la clip riunisce un sacco di volti familiari mentre la terza stagione si prepara al lancio.

Miyuki e Kaguya si scontrano in alcune avventure selvagge, ma sono tutt’altro che soli. Altri come Chika e Yu sono presenti e, come sempre, A-1 Pictures sta andando oltre con la loro animazione:

La terza stagione di Kaguya-sama: Love Is War dovrebbe andare in onda l’8 aprile. I nuovi episodi saranno visibili su Crunchyroll tramite simulcast. Il servizio di streaming ha le prime due stagioni in questo momento. Quindi, per coloro chi ha bisogno di maggiori dettagli sulla rom-com, ecco la sua sinossi ufficiale di seguito:

“Da una buona famiglia? Check! Una buona personalità? Check! La Shuchiin Academy è il luogo in cui si riversano tutti questi studenti d’élite con un futuro brillante. Poiché i due leader del consiglio studentesco, Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane si sarebbero innamorati… Ma dopo quasi sei mesi non è successo niente!? Entrambi hanno troppo orgoglio e non possono essere onesti. Le cose si sono complicate e ora sono coinvolti in una guerra di “Come convincere l’altro a confessare prima il loro amore “Questa è una commedia romantica completamente nuova, che segue lo scoppio di una guerra astuta tra due studenti d’élite innamorati.”

Kaguya-sama: Love is war: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Aka Akasaka, e pubblicato inizialmente sulla rivista Miracle Jump della Shūeisha dal 19 maggio 2015 al 2016 ed in seguito su Weekly Young Jump dallo stesso anno. In Italia la serie viene pubblicata da Star Comics dal 9 settembre 2020.