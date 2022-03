Dragon Ball Super 82: nuovi e vecchi scontri negli spoiler del capitolo

Dragon Ball Super ha rilasciato una nuova anteprima per quanto riguarda il capitolo 82 del manga, che vede ancora una volta il nostro Goku impegnato in uno scontro devastante, che ha portato fantasmi del passato sconosciuti anche al nostro protagonista, aggiungendo tasselli persi (o mai esistiti) ormai da tempo nella sua memoria.

L’arco narrativo inerente a Granolah è alle sue fasi finali ormai, dato che alla fine del 2022 sarà presentata una nuova saga e proprio per questo è intuibile che lo scontro tra Gas e Goku è ormai alle battute finali. Questo vuol dire che ogni capitolo è sempre più importante per i lettori, che stanno scoprendo sempre di più riguardo il passato della famigerata razza Saiyan.

Nelle tavole rilasciate in anteprima vediamo Goku alle prese con Gas, che tra i punti deboli detiene quello del teletrasporto istantaneo incerto, e per questo il nostro protagonista lo sfrutta come si deve. Considerando questa idea, le nuovissime tavole spoiler mostrano nuove mosse e nuove abilità, volte alla conclusione di uno scontro memorabile:

Possiamo ammirarle dall’account @DbsHype, che su Twitter ha condiviso con noi la sua gioia:

Dragon Ball Super Chapter 82 Drafts. #dbspoilers (2/2) Title: Bardock vs Gas pic.twitter.com/CgiTsSW79F — Hype (@DbsHype) March 12, 2022

Il prossimo capitolo di Dragon Ball Super si intitolerà Bardock vs Gas. Un capitolo che si fa attendere per il suo valore storico, visto il ritorno malinconico del padre di Goku, che fu ucciso da Freezer quando distrusse il pianeta Vegeta. Negli scorsi capitoli si è discusso molto di questo scontro, che ha inoltre rivelato che il Saiyan ha salvato Granolah e suo madre da una morte certa.

Dai discorsi appresi nel corso della storia, veniamo a conoscenza che Bardock ha in qualche modo sconfitto Gas e i fan si chiedendo come sia possibile, visto che il guerriero attualmente affrontato da Goku, è anche in grado di potenziarsi, proprio come i Saiyan. A quanto pare avremo più dettagli in questo nuovo capitolo, che si prospetta davvero entusiasmante.

Il manga di Dragon Ball Super è nel vivo dell’azione ormai, e la battaglia contro Granolah ha portato risultati davvero interessanti. Goku, dopo essere stato sostituito da Vegeta nella sua forma Ultra Ego, è tornato finalmente alla ribalta nel capitolo 81 permettendo a Monaito di concentrarsi sulle cure di Granolah. Il cereleano potrebbe tornare in gioco, ma intanto l’attenzione è tutta concentrata sul Saiyan.

Goku, come suo solito, ha sfruttato il teletrasporto insieme a l’orgoglio di Gas, per portare il nemico lontano da Cereal, il Pianeta dove fino ad ora si è svolta la battaglia. Non sappiamo ancora i due dove sono diretti ma lo sapremo nel corso del capitolo 82 che sarà disponibile tra due settimane, in inglese, sulla piattaforma MangaPlus.