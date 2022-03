Yamato Video saluta Enzo Polito, tramite un commovente omaggio condiviso sui loro canali social. La tragica notizia è arrivata in queste ore e con grande rammarico riportiamo l’accaduto.

Uno dei simboli della cultura anime in Italia, grazie all’indimenticabile sigla di Mazinga Z, che da generazioni cattura migliaia di persone e molto probabilmente continuerà a farlo. Prima di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, numerose sigle dei cartoni animati portavano il nome di Enzo Polito, insieme alla sua meravigliosa voce. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta ricordiamo il già citato Mazinga Z, insieme a Mazinger e Astroganga.

Una devastante malattia non specificata ha portato via il maestro Enzo, che all’età di 69 lascia tutti con il cuore infranto, ma con un ricordo immortale di lui. La notizia ovviamente, arriva anche tramite i canali social della Yamato Video (come già accennato in apertura articolo) che lo celebra immediatamente con un post commemorativo.

A poche settimana dalla morte di Tony Fuochi, che tra i tanti lavori è stato anche l’indimenticabile voce di Ikki dei Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco), con Enzo Polito se ne va un ulteriore pezzo di infanzia del pubblico italiano, che ancora una volta piange una perdita importante inerente al loro percorso sulla Terra.

Ovviamente il maestro non lavorava solamente con le sigle dei cartoni animati, ma si è espanso in maniera considerevole ottenendo anche collaborazioni importanti con Gigi Proietti, Rino Gaetano, e Gianni Nazzaro. Ci sentiamo di aggiungere anche i suoi lavori come produttore e compositore, che sanciscono le sue enormi doti di musicista a tutto tondo.

Nonostante sia scomparso, il maestro ha lasciato un’eredità davvero meravigliosa e noi possiamo solamente apprezzarla al meglio delle nostre possibilità.

Yamato Video ha onorato così la storica voce della sigla italiana di Mazinga Z, Enzo Polito:

Con profonda tristezza apprendiamo che questa mattina ci ha lasciati ENZO POLITO.

Voce potente di memorabili sigle. Artista che abbiamo conosciuto provando subito un affetto istintivo. Ciao Enzo…

Spesso dimentichiamo l’importanza della nostra infanzia e ci rendiamo conto del suo valore solamente una volta cresciuti. Persone come Tony Fuochi, Enzo Polito e Renato Cecchetto (recentemente scomparsi), ci ricordano della sua importanza e ci trasportano indietro nel tempo ogni volta che li ascoltiamo, e noi dobbiamo solo essergli grati per questo.

Ricordiamo che il COVID-19 ha portato via anche il maestro Detto Mariano, che tra i tanti lavori è stato il compositore della sigla di Mazinga Z. L’autore, arrangiatore, pianista e produttore si è spento a 82 nella prima ondata della pandemia.