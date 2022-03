L’Attacco dei Giganti: Annie e Rainer di nuovo in azione

La quarta stagione de L’Attacco dei Giganti si sta muovendo rapidamente in questi giorni poiché i suoi episodi finali sono all’orizzonte.

L’anime mette tutto in gioco ora che Eren ha dichiarato guerra a tutta l’umanità. Il suo cambiamento ha costretto i nemici più improbabili a collaborare per salvare il mondo. E questa settimana, questo ha dato ai fan la possibilità di vedere finalmente Annie e Reiner entrare in battaglia ancora una volta.

L’unica differenza ora sembra che i fan questa volta stessero facendo il tifo per la loro battaglia. I due soldati si sono inimicati durante le loro ultime battaglie, ma Annie e Reiner sembrano invece più degli eroi in questi giorni.

Come si può vedere sopra, Studio MAPPA ha lavorato intensamente al ritorno della coppia.

Quando L’Attacco dei Giganti ha pubblicato il suo ultimo episodio questa settimana, i fan janno visto Annie mentre lavorava con Reiner per assicurare una barca a Marley. L’unica nave disponibile è stata sequestrata dagli Yeagerist e Floch voleva far saltare in aria l’intera faccenda. Quindi, mentre Connie e Armin hanno cercato di fermare quel piano, questi mutanti hanno affrontato Floch come una squadra.

Reiner e Annie non solo hanno dimostrato di poter ancora utilizzare l’equipaggiamento tridimensionale con facilità, ma lo fanno ancora con stile. La coppia è stata in grado di navigare nel porto abbastanza facilmente prima di apparire silenziosamente dietro Floch.

Reiner e Annie hanno continuato a scatenare i loro Titani sugli Yeagerist come previsto, e questo ultimo episodio si conclude con il colpo di stato di Eren.

Dopotutto, Eren è ora a metà del mare e i nostri eroi hanno diversi Titani dalla loro parte. E quando si tratta di combattere il Titano femmina, ci sono pochi modi in cui chiunque potrebbe vincere.