Tra i nuovi anime in fase di produzione da Netflix c’è anche Yasuke, la serie che si ispira alla vita del primo samurai non giapponese della storia.

Il personale di LeSean Thomas e lo Studio MAPPA hanno annunciato che il nuovo anime di Yasuke debutterà il 29 aprile in tutto il mondo su Netflix e avrà una durata di sei episodi.

Yasuke – tutti i dettagli dell’anime

Il protagonista di questo nuovo anime è basato sul personaggio storico Yasuke, un samurai di origine africana che prestò servizio sotto Oda Nobunaga durante il periodo degli Stati Combattenti del Giappone nel XVI secolo.

Netflix descrive la storia:

In un Giappone feudale dilaniato dalla guerra, il più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, lotta per mantenere un’esistenza pacifica dopo una vita passata di violenza. Ma quando un villaggio locale diventa il centro di sconvolgimento sociale tra guerra daimyo, Yasuke deve prendere la sua spada e aiutare un bambino misterioso, bersaglio di forze oscure. La storia di Yasuke, il primo afro samurai che in realtà serviva il leggendario Oda Nobunaga, verrà rivelata al mondo.

Per quanto riguarda i membri dello staff, LeSean Thomas (Children of Ether, Cannon Busters, The Boondocks) è accreditato come creatore, regista e produttore esecutivo di Yasuke. Flying Lotus sta componendo la musica e ha anche il ruolo di produttore esecutivo. Takeshi Koike (Redline) sta disegnando i personaggi. Lakeith Stanfield (Atlanta, Sorry to Bother You) sta dando la voce a Yasuke. Lo Studio MAPPA (Yuri!!! on Ice, Kakegurui) si occupa dell’animazione l’animazione.

Qualche curiosità su Yasuke

Yasuke è stato un militare mozambicano che, deportato come schiavo in Giappone, venne elevato al rango di samurai da Oda Nobunaga durante il periodo Sengoku. Il suo vero nome era Yusufe ed era originario dell’odierno Mozambico.

Arrivò all’incirca nel 1579 in Giappone come schiavo al servizio del gesuita italiano Alessandro Valignano. Fin da subito attirò l’attezione di Oda Nobunaga considerato il più potente dei signori locali che nel periodo Sengoku si spartivano il paese. Nobunaga lo liberò e gli diede il rango di samurai, facendo di lui una delle sue guardie del corpo.

Il 21 giugno 1582 Oda Nobunaga venne tradito dal suo generale Akechi Mitsuhide e coinvolto in quello che viene definito l’incidente di Honnō-ji, costringendo quello che era all’epoca l’uomo più potente del Giappone al suicidio.

Yasuke riuscì a fuggire con il figlio del suo signore, Oda Nobutada, ma vennero poi catturati dalle truppe di Mitsuhide. Nobutada venne costretto al seppuku mentre Yasuke, disprezzato dal generale traditore, che lo reputava solo una “bestia”, venne consegnato ai gesuiti e di lui si persero le tracce.

La figura di Yasuke ha ispirato il libro per bambini Kuro-suke, di Kurusu Yoshio, pubblicato nel 1968 e nel 1998 il manga e poi anime Afro Samurai, di Takashi Okazaki.

