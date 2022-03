Star Comics: le novità manga di Maggio 2022

Andiamo a vedere quali sono le novità che Star Comics propone in ambito manga a partire da Maggio 2022.

4 MAGGIO

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE

vol. 1 – QUEER 32

Mone Sorai

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Asahi ha lasciato il lavoro ed è partito per un viaggio intorno al mondo insieme al fidanzato Mitsuki, con l’idea di sposarsi alla fine del loro giro per il globo. Thailandia, India, Georgia…

Tra gastronomia e turismo, le loro prime esperienze all’estero sono un tripudio di novità ed emozioni. Nonostante i litigi tra lo scrupoloso e ansioso Asahi e lo spirito libero Mitsuki, le culture e gli incontri in paesi diversi trasformeranno entrambi. I primi passi di questo love journey che cambia la vita vedono i nostri protagonisti in giro per l’Asia!

Il primo volume della serie sarà anche disponibile in una speciale versione, a tiratura limitata, che include un box da collezione, il primo volume con Variant Cover, due illustration card in stile polaroid e una mappa del mondo da colorare!

CHE IL GIRO DEL MONDO ABBIA INIZIO NEL BOYS’ LOVE FIRMATO MONE SORAI!

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE 1

JOURNEY BOX SET

vol. 1 – QUEER LIMITED 32

Mone Sorai

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, box + gadget, € 8,90

18 MAGGIO

DRAGON BALL SUPER

ULTIMATE EDITION

vol. 1 di 34

Akira Toriyama

15×21, cartonato, b/n e col., 228 pp, con sovraccoperta, € 15,00

LA SERIE CHE HA SCRITTO LA STORIA DEL MANGA IN GIAPPONE E IN ITALIA, PER LA PRIMA VOLTA IN EDIZIONE CARTONATA DA COLLEZIONE !

In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile evocare un drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere!

Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon Ball Ultimate Edition, lussuosissima riedizione della fondamentale opera del maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition.

Composta da 34 volumi, con copertina rigida di 15×21 cm e sovraccoperta, l’edizione proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della prima pubblicazione in Giappone su rivista, per regalare a vecchi e nuovi lettori un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale giapponese!

DETECTIVE CONAN VOL.100

CELEBRATION EDITION

Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sov., € 6,90

UN’ALTRA PIETRA MILIARE RAGGIUNGE L’INVIDIABILE SOGLIA DEI 100 VOLUMI !

Per festeggiare il grande traguardo, il centesimo volume della serie sarà disponibile anche in una fantastica Celebration Edition dotata di sovraccoperta speciale con illustrazione esclusiva e, in allegato, un poster, uno sticker e una illustration card!

DETECTIVE CONAN – WILD POLICE STORY

MITICO 285

Gosho Aoyama, Takahiro Arai

12,8×18, B, b/n, 144 pp, con sovr., € 5,50

BOY MEETS MARIA

CON OMAGGIO

vol. unico – QUEER LIMITED 33

Peyo

15×21, B, b/n e col., 242 pp, con sovraccoperta, € 8,90

IN OMAGGIO UNA ILLUSTRATION CARD FIRMATA DA FUMETTIBRUTTI FINO A ESAURIMENTO

Taiga adora i supereroi sin da bambino. Al liceo incontra la persona che gli cambierà la vita: è la “madonna” del club di teatro, soprannominata “Maria”. Alla vista di quella ragazza, che sul palco si distingue da tutti gli altri, s’innamora di lei a prima vista e il giorno stesso le rivela i propri sentimenti, chiedendole di diventare la sua eroina. La sua passione, però, dovrà scontrarsi con l’inaspettata realtà: quella fanciulla, celebre per la sua bellezza, è infatti un ragazzo…

Un volume unico che racconta con profondità il tema dell’espressione di sé e della sorprendente esperienza dell’amore! Disponibile anche in un’edizione con in omaggio un’esclusiva illustration card firmata Fumettibrutti!

ANCHE IN EDIZIONE SENZA OMAGGIO

25 MAGGIO

A SIGN OF AFFECTION

CON OMAGGIO

vol. 1 – AMICI LIMITED 288

suu Morishita

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, con mini notebook in omaggio, € 5,50

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Un giorno, in un momento di difficoltà, una studentessa universitaria di nome Yuki viene aiutata da Itsuomi, un senpai che frequenta il suo stesso istituto. Il giovane la tratta con grande naturalezza e non si scompone minimamente quando capisce che la ragazza è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di provare qualcosa per quel ragazzo, grazie al quale ha cominciato a percepire la realtà in maniera del tutto nuova…

Ecco a voi il primo volume della tenera storia d’amore tra Yuki e il ragazzo che cambierà il suo mondo per sempre! Il primo volume, se acquistato in libreria, fumetteria e negli store online, avrà anche un fantastico mini notebook in omaggio!

ANCHE IN EDIZIONE SENZA OMAGGIO

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET

NEW EDITION

vol. 1 di 14 – TURN OVER 258

Mika Yamamori

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Fumi Oono è una ragazza di sedici anni che un giorno, a causa dei debiti contratti dal padre, si trova costretta ad andarsene di casa e a trovarsi un lavoro. In cerca di un impiego che le consenta di mantenersi e di restituire il debito accumulato dal genitore, Fumi finisce per accettare un’offerta come domestica fissa. Il proprietario di casa è Akatsuki Kibikino, uno scrittore solitario dallo sguardo minaccioso e dai modi scortesi… Riuscirà ad adattarsi alla convivenza con lui e al nuovo quartiere?!

La romantica storia d’amore tra la giovane domestica e l’affascinante scrittore riparte da zero sulle pagine di Turn Over, con una nuova edizione con sovraccoperta e sottocoperta a colori!

HAIKYU!! COLLECTION

pack 1 di 8

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Contiene “Haikyu!!” voll. 1-6.