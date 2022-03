One piece: nuovi dettagli inquietanti sul nuovo capitolo

L’account Twitter ufficiale di One Piece ha condiviso un nuovo dettaglio inquietante che vede le immagini di un futuro apparentemente oscuro, rendendo l’arco della guerra di Onigashima ancora più intensa.

Nella nuova anticipazione, pare che ci siano delle fotografie che ritraggono la Thousand Sunny che ha subito danni importanti a causa della Guerra per Wano, ma riesce ancora a galleggiare.

Tuttavia le cose sembrano destinate a cambiare e i pirati di Cappello di Paglia potrebbero trovarsi ad affrontare le circostanze più terribili.

In questi giorni in Giappone avrà luogo la convention legata a manga e anime, l’Anime Japan e One Piece pare che non avrà un panel.

L’anticipazione succitata dovrebbe arrivare il 28 marzo, quindi lunedì prossimo dopo l’evento principale.

Attualmente la Guerra rappresentata nelle pagine del manga continua a imperversare. Si vede Rufy e il suo equipaggio cercano di abbattere Kaido e i suoi Pirati Bestia per liberare i confini della nazione isolata.

L’ultimo capitolo della serie di Oda vede Rufy sconfitto per mano di Kaido che lo dichiara morto.

Tuttavia sembra che ci sia qualcosa di molto più sorprendente circa le sorti di Cappello di Paglia che lo porterebbe a sbloccare una nuova forma.

Allo stato attuale, One Piece ha avuto gli stessi problemi degli altri adattamenti di Toei Animation, che ha subito un attacco hacker provocando il ritardo di un certo numero di serie e film.

Gli episodi dell’anime di One Piece devono essere posticipati e non si conosce ancora lo stato di One Piece: Red, il prossimo film che navigherà del mondo della Grand Line.

Questo film è attesissimo perché riporterà finalmente Shanks dai capelli rossi nella serie.

Si ricorda inoltre che è in lavorazione anche il film live-action tratto dal franchise di Eiichiro Oda, di cui al momento non si conosce ancora la data di uscita, realizzato su Netflix.

One Piece: il manga

Si tratta di uno dei manga più importanti della storia, scritto e disegnato da Eiichirō Oda e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation. L’edizione italiana è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012.