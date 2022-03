One Piece: un grande annuncio presto in arrivo

One Piece sta per lanciare un grande annuncio!

Con l’anime in pausa insieme al manga, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo aggiornamento della serie.

One Piece promette di offrire qualcosa di grande con la pubblicazione del suo prossimo capitolo. Ora un nuovo aggiornamento conferma che il suo team farà un grande annuncio su One Piece questa settimana!!

Il teaser arriva per gentile concessione degli editori di Eiichiro Oda con il post di una foto speciale pubblicata sui social media. In questa sede il team ha confermato che il creatore di One Piece ha alcune notizie in arrivo e che saranno rese pubbliche il 28 marzo.

Il manga è in pausa questa settimana, ma debutterà con il prossimo capitolo il 28 marzo in Giappone.

Il grande aggiornamento accoglierà il capitolo 1044 nel mondo e questo nuovo capitolo promette di rispondere ad alcune grandi domande su Rufy e Joy Boy.

Dopotutto, il manga ha lasciato i fan di One Piece alla lettura con Rufy e il suo revival.

L’eroe avvia il capitolo 1043 in una brutta posizione quando Kaido riesce a sconfiggere il capitano di Cappello di Paglia.

Kaido ha continuato dicendo che l’eroe era morto e, come puoi immaginare, l’intero equipaggio di Cappello di Paglia era devastato.

Tuttavia, negli ultimi momenti del capitolo, Momo sembrava rendersi conto che qualcosa stava succedendo. Fu allora che Rufy vide il risveglio dell’ombra sul campo di battaglia dove fu sconfitto, e il manga disse che il Joy Boy era tornato.

Di seguito ecco il post pubblicato sull’account Twitter newworldarthur:

Oda's staff teases "CONFIDENTIAL" One Piece announcement coming on March 28th! pic.twitter.com/IHACGYXxmR — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 20, 2022

Come si evince si notano quaderni, matite, penne, dei dadi, e una fotografia che ritrae un insieme di documenti riservati e la data sopracitata che rende tutto assolutamente molto intrigante. Non ci resta che aspettare l’arrivo del 28 marzo per saperne di più!

One Piece: il manga

Si parla di uno tra i manga più importanti e di successo della storia del fumetto giapponese. Scritto e disegnato da Eiichirō Oda è serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.