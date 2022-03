One Piece: il nuovo power-up di Rufy in un'illustrazione originale

One Piece è arrivato finalmente ad un punto di svolta: Eiichiro sensei sta palesemente limando le ultime accortenze per la saga di Wano, che nel nuovo capitolo hanno rivelato dettagli importanti inerenti allo scontro tra Rufy e Kaido. L’attesa del capitolo 1044 sarà lunga ed estenuante, visto e considerato che la roba che bolle in pentola non è la solita minestra riscaldata.

Il ritorno di Joy Boy è stato annunciato ed un nuovo potere è stato rivelato. Negli scorsi capitoli abbiamo avuto degli indizi palesi su ambedue le cose, anche se non si hanno conferme definitive. D’altronde si parla di Oda no? Nonostante le basi costruite nelle ultime tavole siano appetibili, dobbiamo ancora attendere per le succose rivelazioni.

Intanto, come sempre, gli artisti si divertono follemente, e creano progetti e illustrazioni sempre interessanti. Oggi, è la volta di un certo color_clovers, che ipotizza su carta cosa potrebbe comportare la prossima trasformazione di Rufy, creando pienamente qualcosa di originale.

#حرق_ون_بيس #ONEPIECE1043 #mycoloring تلوين آخر للجوي بوي اتمنى تلاقي اعجابكم 🥀

تلاقون حساب الرسام تحت التغريده . pic.twitter.com/zP6ujodbZU — Color art🍀خطيئة التلوين 🍀 (@color_clovers) March 15, 2022

#حرق_ون_بيس #ONEPIECE1043 #mycoloring تلوينتي للجوي بوي اتمنى تلاقي اعجابكم 🥀

جعلتها في صوره اصليه واخرى فوق رسم الرسام اختاروا ما احببتم . pic.twitter.com/A9Ma6cCwzh — Color art🍀خطيئة التلوين 🍀 (@color_clovers) March 14, 2022

La Saga di One Piece gode di una community di fedeli appassionati in tutto il mondo, che seguono l’opera fin dagli albori, sostenendola in tutto e per tutto. All’interno di essa sono presenti persone davvero creative, capaci di lasciare a bocca aperta tutti i seguaci dell’opera del sensei Oda, che indubbiamente ha creato qualcosa di straordinario, non solo sulla carta, ma anche all’esterno, fuori nel mondo.