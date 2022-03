La Saga di One Piece gode di una community di fedeli appassionati in tutto il mondo, che seguono l’opera fin dagli albori, sostenendola in tutto e per tutto. All’interno di essa sono presenti persone davvero creative, capaci di lasciare a bocca aperta tutti i seguaci dell’opera del sensei Oda, che indubbiamente ha creato qualcosa di straordinario, non solo sulla carta, ma anche all’esterno, fuori nel mondo.

Wai Kin è un’artista che nel corso dei mesi si è fatto conoscere per le sue trovate geniali, e questa volta, di certo non è da meno. Nel mese di Febbraio 2022 infatti, aveva ricreato Loguetown in CGI facendo esplodere i fan dalla gioia. Sulla stessa scia oggi, abbiamo da ammirare una nuova clip, che ripropone sempre in Computer Grafica, la saga di Alabasta.

Ci troviamo di fronte ad un video comprensivo di 55 secondi, che ripercorre le fasi più importanti dell’arco narrativo appena citato, regalando una perla di pregiata fattura non indifferente. Il risultato parla da se, e in calce vi lasciamo questo singolare e breve video, che sicuramente avrà “rubato” innumerevoli ore a Wai Kin. Ammirate:

Ecco anche il precedente:

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1043; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.

Il capitolo 1043 di One Piece è uscito domenica 13 marzo su Manga Plus.

One Piece gode di una fama incredibile, dovuta ad una storia appassionante che da anni cattura, ed ha catturato milioni di lettori in tutto il mondo. L’omonima serie, grazie a questo, possiede un merchandising variegato e prolifero e Shueisha, approfittando della situazione, decide di rilasciare un gioco di carte ufficiale.