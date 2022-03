My Hero Academia: la nuova missione di Izuku

My Hero Academia ha rivelato la nuova grande missione di Izuku Midoriya con il nuovo capitolo della serie!

L’Atto Finale della serie entra in una nuova fase con l’inizio ufficiale della guerra finale tra gli eroi e i cattivi.

In precedenza era stato spiegato che gli eroi avevano un piano per separare All For One da Tomura Shigaraki in diversi campi di battaglia.

I capitoli successivi avevano dimostrato che questo piano era iniziato con successo. Tuttavia Izuku viene improvvisamente portato via da dove avrebbe dovuto essere.

Si rivela quindi che Izuku viene portato con la forza nel punto in cui Toga e Ochaco si erano deformati per la loro parte del combattimento.

Sfortunatamente Izuku è ora intrappolato con il cattivo e deve affrontarlo prima che possa arrivare al suo vero campo di battaglia.

Allo stesso tempo, poiché gli altri eroi sono occupati da Shigaraki, Izuku deve raggiungere il Campo di battaglia del liceo da solo prima che Shigaraki uccida gli eroi rimasti a lottare contro di lui.

Il capitolo 347 di My Hero Academia riprende dopo che Izuku si trova di fronte a Toga.

Il campo di battaglia si rivela essere un’isola nel mezzo dell’Oceano Pacifico.

Izuku scopre di essere da solo. Viene spiegato che la copia di Monoma del Quirk di Aizawa è attualmente l’unica cosa che impedisce agli eroi di essere completamente annientati dal decadimento di Shigaraki. Dunque non ci sarà modo per attivare il quirk di curvatura copiata.

A Shigaraki basterebbe un solo istante per trasformare in polvere il suo intero campo di battaglia, e l’istante in cui portano via Erasure sancisce la loro sconfitta.

My Hero Academia: il manga

My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

L’opera è ambientata in un mondo dove i supereroi sono la norma. Narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

Una serie televisiva anime, basata sul manga originale e prodotta dallo studio Bones, è stata trasmessa in Giappone a partire dal 3 aprile 2016 in cinque stagioni. Oltre a tale adattamento, sono stati pubblicati anche quattro videogiochi, due manga spin-off, quattro episodi OAV e tre lungometraggi anime.