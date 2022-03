My Hero Academia: alcune novità sul destino di Shigaraki

Shigaraki è solo un componente delle forze di All For One che si muove nel combattimento finale di My Hero Academia.

Il giovane cattivo ha potenziato il suo Quirk del decadimento nel suo viaggio, mentre ottiene anche diversi nuovi Quirk come erede dei poteri del suo malvagio mentore.

Dopo il War Arc, gli eroi avrebbero potuto rivendicare la vittoria contro il Paranormal Liberation Front, ma è una vittoria che suonava vuota.

Perdendo diversi combattenti del crimine sia alla morte che alla pensione, la società degli eroi era appesa a un filo anche prima che All For One fosse liberato dal Tartaro e i cattivi accumulassero ancora più potere.

Con Midoriya che controlla molti degli eroi che sono stati feriti durante questa titanica rissa, i fan hanno condiviso uno scambio che indica l’idea che forse Shigaraki deve morire prima che la battaglia giunga al termine, almeno secondo Gran Torino:

“Almeno non sono ancora morto, non posso unirmi a te adesso, Nana. Quanto a te, Kido, non essere troppo testardo nel redimere Shigaraki. A volte, anche la morte può essere una forma di salvezza.“

I cattivi che alla fine vedono la luce è certamente comune in molti franchise di Shonen.

Tuttavia le cose che Shigaraki ha fatto in passato potrebbero rendere impossibile una possibile redenzione.

Usando la sua maestria nel decadimento per scolpire eroi e cattivi allo stesso modo, il conteggio delle morti che incombe sulla testa del giovane cattivo è troppo grande per essere ignorato.

Inoltre, non c’è assolutamente alcun sentore che Shigaraki stia cercando di diventare un eroe. Non ha espresso altro desiderio di vedere il mondo degli eroi bruciare da quando ha accidentalmente ucciso la sua stessa famiglia da bambino.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014.

Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.