My Hero Academia 298 - che ne sarà di Midoriya?

My Hero Academia 298 dà finalmente un primo sguardo agli eroi e la situazione non è affatto buona.

I villain infatti sembrano essere decisamente in vantaggio sfruttando la fiducia ai minimi storici dell’opinione pubblica nei confronti degli eroi guidati ad un All for One che in maniera certosina sta costruendo un piano complesso e terrificante.

Abbiamo già visto come uno dei primi eroi a riprendersi, se così si può dire, sia stato Shoto Todoroki ma qual è la situazione di Izuku Midoriya?

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 298!

A differenza dei villain, che stanno rimpolpando le loro fila in maniera rapida e chirurgica, le fila degli eroi fanno registrare ancora perdite e defezioni. Endeavor e Hawks sono ancora in coma Todoroki e Bakugo sono svegli ma devono ancora riprendersi del tutto sia fisicamente che psicologicamente.

Fra gli eroi tuttavia a preoccupare maggiormente è Izuku Midoriya. In My Hero Academia 298, Midoriya è ancora privo di coscienza in un letto di ospedale a seguito della tremenda battaglia contro Shigaraki/All For One.

In quello scontro avevamo visto All for One cercare di assorbire il potere di One for All da Deku. In soccorso dell’eroe erano poi giunti i precedenti portatori del quirk respingendo l’attacco e “sbloccando” il potere del quarto portatore di One for All e fornendo così a Deku una sorta di senso settimo senso premonitore.

Terminata la battaglia, Midoriya era stramazzato al suolo e non si è ad oggi ancora ripreso come dimostra la visita di Bakugo al suo capezzale.

Quello dell’eroe in stato catatonico o vicino alla morte è uno dei topoi più utilizzati nella narrazione dello shonen. È probabile quindi che al suo risveglio Midoriya abbia ottenuto una sorta di potenziamento, che possa aver ottenuto il completo controllo di One for All, e rivaleggiare così alla pari con Shigaraki/All For One che aveva vissuto un processo simile per mano del Dr. Garaki.

Tuttavia la domanda permane: quando si sveglierà Deku? e cosa sarà successo nel frattempo?

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

