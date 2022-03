My Hero Academia sulla debolezza rivelata di Dabi

My Hero Academia, per porre fine a tutte le guerre, lasciava presagire una guerra e il manga sta mantenendo quella promessa ora.

La serie è entrata nel suo arco finale e i nostri eroi sono pronti a sconfiggere All For One per sempre.

Ovviamente, ciò significa che Dabi è tornato sulla scena e ha altro da dimostrare alla sua famiglia separata. Ma grazie a una nuova teoria, i fan potrebbero aver capito quale debolezza porterà alla caduta di Dabi.

E no, si tratta ora di Shoto o Endeavor. Non è nemmeno la sua famiglia nel suo insieme.

Sembra che la rovina di Dabi potrebbe risiedere in Twice, quindi bisognerebbe tenere d’occhio il cattivo della cremazione mentre inizia la sua battaglia finale con suo fratello minore.

YOOOO THIS IS CRAZY! Horikoshi so foul for this. Dabi was stunned for an instant because the back lit Shoto looked like Twice. Horikoshi haunting Dabi with his adopted brother, using his biological one. Def intending to revisit that trauma.#MHA345 #ShadzMHA #MyHeroAcademia345 pic.twitter.com/xed8fmAnkr — Ryōmen D. Sukuna ~ Shadz (@ShadzMangaOnly) February 27, 2022

La teoria è emersa sui social media grazie all’utente ShadzMangaOnly quando My Hero Academia è entrato nel suo atto finale.

Leggendo il manga si scopre che Dabi si è riunito con il suo fratellino ora che la guerra è arrivata.

Per mantenere suo fratello da solo, Shoto ha lavorato con i professionisti per spostare Dabi in un luogo separato. Tuttavia avevano bisogno che fosse docile solo per pochi secondi per catturarlo prima. E si può vedere, Dabi si è fermato dopo aver visto un riflesso di Twice nella figura in ombra di Shoto.

Come mostrato Shoto è ricoperto di ombre proprio mentre si avvicina a Dabi, e gli occhi del cattivo si spalancano alla vista.

Senza essere in grado di vedere i lineamenti di suo fratello, Shoto ha il suo costume in vista, e sembra abbastanza simile a Twice da far fermare Dabi.

Questo impatto ha aiutato a elaborare una teoria di My Hero Academia su Dabi che suggerisce che la sua caduta sarà legata alla morte di Twice e al senso di colpa che prova per la perdita.

Dopotutto, Dabi è colui che ha permesso a Hawks di entrare nella Lega anche se era certo che l’eroe fosse una spia.

Il professionista ha ucciso due volte perché il cattivo era una minaccia e Dabi sente che la sua ambizione nel corteggiare Hawks ha portato alla morte del suo amico.

È questa stessa ambizione che Endeavor ha mostrato nel tentativo di superare All Might, e Dabi sicuramente si rifiuterà al pensiero di seguire suo padre.