Il capitolo 306 del manga di My Hero Academia ha rivelato i piani di Endeavor per fare ammenda per gli errori compiuti in passato.

ATTENZIONE! LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 306!

Per prevenire che la società cada nel panico più totale, cosa non semplice visto che molti hanno perso fiducia nei Pro Hero, All Maght decide che è giunto il momento di rivelare la verità al mondo. Per questo Endeavour, Hawks e Best Jeanist organizzano una conferenza stampa per parlare al pubblico.

Endeavour rivela tutta la verità sul suo passato, su Dabi e sulla sua famiglia, provocando nel pubblico sentimenti contrastanti. Da parte sua Hawks chiarisce alla stampa confusa che nonostante la morte di Best Jeanist sia stata simulata in modo da poter infiltrarsi nella League of Villains come spia, tutte le altre accuse sono vere e chiede formalmente scusa.

Come prevedibile la conferenza non va liscia come l’olio e un membro della stampa affronta i Pro Hero, dicendo che le loro scuse non bastano per sistemare le cose, che sua madre è stata gravemente ferita nella furia di Gigantomachia, così come tante altre persone che hanno perso la casa e la vita a causa di tutto, rimproverandoli per non aver fatto di più per alleviare il panico e assumersi la responsabilità.

Endeavour allora risponde di essere consapevole che l’unico modo in cui può espiare adeguatamente i suoi errori è quello di prendere tutti questi problemi direttamente sulle sue spalle e combattere il più a lungo possibile, a testa alta e vuole che tutti lo guardino fare questi lenti passi verso l’espiazione della sua famiglia e della società degli eroi nel suo complesso.

Ma cosa ne pensate di questo capitolo? Riuscirà davvero Endeavour a farsi carico di queste grandi responsabilità?

