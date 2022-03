My Hero Academia: svelato il nuovo potere di Monoma

My Hero Academia ha scatenato il nuovo potere di Neito Monoma nell’ultimo capitolo del manga!

La serie di Kohei Horikoshi raggiunge la fase dell’Atto Finale con l’avvio della guerra finale tra gli eroi e i cattivi.

Prima che ciò accadesse, tuttavia, i capitoli precedenti della serie hanno anticipato che Aizawa e All Might avevano escogitato un nuovo piano.

Questo avrebbe in qualche modo attirato All For One e separato tutti i cattivi per rendere la battaglia finale più facile per gli eroi.

Poi è stato sorprendentemente rivelato che Monoma ha avuto un ruolo fondamentale nel realizzare questo piano.

Dopo aver rivelato in precedenza che Aizawa aveva incaricato Monoma di copiare il quirk di Kurogiri e di padroneggiarla in tempo per la battaglia finale, si conferma che era in grado di farlo e usa il quirk di curvatura copiato per sorprendere All For One.

Ma il nuovo capitolo è andato ancora oltre mostrando cosa poteva davvero fare Monoma con questa nuova potenza al seguito.

Il capitolo 345 della serie riprende con la fase successiva del piano di All Might e Aizawa.

Mentre il capitolo precedente vedeva Monoma celebrare la transizione da piccolo personaggio a qualcuno con il ruolo di supporto più importante di sempre, celebra tanto più in questo capitolo.

Si conferma che le trappole a gabbia impostate per i cattivi hanno fatto guadagnare agli eroi solo pochi secondi in più.

Questo è tutto ciò di cui gli eroi hanno bisogno poiché Monoma sa usare il quirk del warp, copiato per spingere tutti i cattivi in ​​aree diverse.

Monoma è in grado di deformare tutti i cattivi in ​​aree completamente diverse mentre la guerra tra le due parti prende ufficialmente il via.

Sfortunatamente, anche Izuku Midoriya finisce per essere deformato in una nuova posizione nel processo.

Monoma si è esercitato per padroneggiare il proprio quirk, aiutando gli eroi a iniziare la guerra a loro favore.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

Una serie televisiva anime, basata sul manga originale e prodotta dallo studio Bones, è trasmessa in Giappone a partire dal 3 aprile 2016 in cinque stagioni.