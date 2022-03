My Hero Academia: due personaggi della serie si riuniscono

My Hero Academia prepara il terreno per la riunione di Himiko Toga con Izuku Midoriya nei momenti finali del nuovo capitolo!

Gli eroi e gli antagonisti si stanno preparando per un conflitto finale come parte dell’Atto finale della serie manga di Kohei Horikoshi.

Finora i fan hanno dato uno sguardo molto più approfondito a Izuku Midoriya mentre si preparava per la battaglia a venire.

I capitoli che precedono l’inizio della guerra osservano Toga e come si sentiva durante la battaglia finale contro gli eroi, guardando il suo passato.

Da quando Toga e Ochaco Uraraka stabiliscono una connessione nel fervore della battaglia durante la Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale, si osserva più tragicamente il suo percorso per diventare un cattivo.

Si anticipa anche in precedenza una curiosa connessione che attira sia Izuku che Ochaco.

Sembra che la serie si prepari a mostrare questa connessione per intero. L’ultimo capitolo della serie li porta tutti e tre allo stesso campo di battaglia quando volge al termine.

Mentre il capitolo precedente rivelava il piano di All Might per dividere i cattivi, nel capitolo 345 si attua.

Fu presto rivelato che avevano in programma di inviare gruppi di cattivi in aree completamente diverse attraverso i portali a curvatura copiati di Monoma.

Quando Toga si ritrova a cadere in uno, finisce per avvolgere uno dei suoi aghi tubolari attorno al braccio di Izuku e lo tira con se prima che possa reagire. In particolare, è anche qualcosa che il quirk di Danger Sense non ha colto.

Quando il capitolo volge al termine, Ochaco è sorpreso di vedere Izuku lì con lei e Toga. Sembra che la prima grande battaglia della guerra di Izuku sarà quella di affrontare le ricadute della sua connessione sia con Ochaco che con Toga, prima che possa muoversi su campi di battaglia più grandi.