My Hero Academia: All Might giovane ritorna in "Vigilantes"

Visitato e scoperto nel primo lungometraggio animato di My Hero Academia, My Hero Academia: Two Heroes (in Italia disponibile dal 2019) e ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump, All Might in versione giovane è ritornato in un flashback del manga Vigilantes: My Hero Academia Illegals.

Il manga, scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court, è uno spin-off dell’opera madre e All Might negli anni d’oro della sua attività da eroe ne è entrato a far parte precisamente nel recente capitolo, il 92°.

Il capitolo inizia con All Might di ritorno a casa dopo una giornata di combattimenti e di salvataggi da vero eroe. Tuttavia, mentre sta per rilassarsi qualche altro guaio si palesa ed è costretto a correre verso Osaka per risolvere la faccenda.

Anche il suo braccio destro che deve mantenere una sorta di amministrazione dell’eroe numero uno, Sir. Nighteye, gli intima di riposarsi, ma quando si ha il ruolo di simbolo della pace non c’è sonno che tenga.

Vigilantes: My Hero Academia Illegals è edito in Italia da Edizoni Star Comics come anche My Hero Academia. Al momento in edicola e fumetteria. sono disponibili per l’acquisto i primi 8 numeri.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 294 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

My Hero Academia: anime

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione ed esordirà in Giappone il 27 marzo 2021.

My Hero Academia al cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

Nell’Estate del 2021 uscirà nei cinema giapponesi il terzo film il cui titolo è ignoto. Qui gli ultimi dettagli.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

