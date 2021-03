My Hero Academia sta attualmente celebrando il quinto anniversario del suo adattamento anime a cura di Studio Bones, con la prima mostra d’arte ufficiale “My Hero Academia Exhibition DRAWING SMASH”, che avrà sede in Tokyo dal 23 aprile al 27 giugno 2021 presso la Mori Arts Center Gallery e, successivamente, si sposterà ad Osaka dal 16 luglio al 5 settembre 2021.

L’account ufficiale di Twitter per l’imminente mostra ha pubblicato una nuova illustrazione ufficiale, creata da Kohei Horikoshi, in cui Himiko Toga sfoggia un nuovo look:

Himiko Toga è una studentessa delle superiori e membro dell’Unione dei Villain, affiliata alla Squadra Genesi. Abitualmente indossa una divisa scolastica con la gonna e la camicia sono blu scuro con un rivestimento bianco, abbinati ad una sciarpa rossa e a un cardigan oversize beige.

Ora, in questa nuova illustrazione, Toga indossa sempre una divisa scolastica, ma in versione estiva, di un colore verde smeraldo.

Come molti degli artwork speciali per i personaggi del franchise creati in passato da Horikoshi, anche questo probabilmente non implica un completo restyling per il personaggio, ma con tutta probabilità, presto vedremo Toga indossare questo nuovo look.

My Hero Academia – manga e anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics.

Il manga ha ispirato ben quattro stagioni anime e, in Italia, è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione ed esordirà in Giappone il 27 marzo 2021. Tutte le informazione relative a essa saranno fornite durante l’Anime Japan, che quest’anno si terrà on-line. Una cosa che sappiamo per certo è che la stagione 5 debutterà con un episodio 0, che fungerà da riepilogo.

Compra My Hero Academia. Official character book. Ediz. illustrata. Ultra analysis