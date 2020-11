ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER CAPITOLO 89 MY HERO ACADEMIA: VIGILANTE!

My Hero Academia: Vigilante ha esplorato un nuovo flashback mentre si tuffa nel passato di Knuckleduster prima che diventasse un vigilante, come molti altri flashback che abbiamo visto in questa serie spin-off prima che mostra molti cameo inaspettati dei personaggi tratti dalla serie principale.

Poiché si svolge anni prima del manga originale di Kohei Horikoshi, i fan stanno scoprendo tante nuove informazioni sugli eroi e sui cattivi della serie originale. Ora, sembra che vedremo una nuova versione di All For One.

Il capitolo 89 di My Hero Academia: Vigilante continua a immergersi nel passato di Knuckleduster e, più di preciso, e una missione che aveva intrapreso come l’eroe professionista della velocità O’Clock stava indagando su una misteriosa arena di combattimento dove venivano condotti esperimenti illegali. Quando il caos esplode sul ring, sembra che Knuckleduster si stia preparando ad affrontare il più grande villain del franchise, All For One.

Il capitolo riprende immediatamente dopo che una giovane Mirko (prima di diventare l’eroina coniglio amata dai fan della serie principale) inizia una rivolta sul ring di combattimento sotterraneo. Il precedente cliffhanger ha visto All For One commentare tutte le potenti Unicità attivate in quello spazio chiuso, e questo capitolo lo vede agire su questo quando un misterioso fumo inizia a invadere l’area…

Questo gas inizia ad attivare con la forza i Quirk di tutti ed è lo stesso tipo di booster che avevamo visto usato in precedenza nella serie. Approfittando della confusione, All For One inizia a raccogliere vari Quirk mentre si mette al riparo dal gas e si aggira nell’area. Riesce quasi ad afferrare Mirko, ma Knuckleduster è in grado di giungere rapidamente al suo fianco e salvarla appena in tempo.

Sfortunatamente, questo ha messo O’Clock sul radar di All For One. Come i fan già sanno, l’Unicità di Knuckleduster gli è stata rubata dal cattivo e alla fine è stata trasferita al Numero Sei. Ciò significa che presto assisteremo a questo fatidico confronto poiché questo flashback segna la fine dei giorni da eroi di Knuckleduster.

