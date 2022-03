My Hero Academia: rivelato un altro aspetto del quirk di Erasehead

My Hero Academia presenta un’intera varietà di quirk. Gli eroi del manga di Kohei Horikoshi hanno tutti i tipi di poteri e Eraserhead ha uno dei più fantastici.

Quindi, ovviamente, tutti stanno prestando attenzione ora che è stato svelato un nuovo aspetto sul suo quirk.

L’aggiornamento proviene dal prequel di successo di My Hero Academia, My Hero Academia: Vigilantes.

Il manga ha pubblicato un nuovo capitolo questa settimana che coinvolge Eraserhead, ed è stato lì che il professionista ha detto al suo eroe preferito senza licenza, Koichi, che il suo potere non funziona bene sui nemici che emettono luce.

“I nemici che brillano di luce impediscono un’adeguata conferma visiva, quindi il mio quirk non funziona“, dice Eraserhead al suo partner appena.

Sembra che nemmeno i suoi occhiali o occhiali da sole riescano a dare al professionista un aspetto abbastanza chiaro da annullare il potere di un nemico luminoso. Quindi, quando si tratta dell’attuale cattivo dello spin-off, Aizawa ha un piano ed è scappare.

Questa limitazione ha senso, ma come i fan sanno, il manga non ha dovuto affrontare direttamente questo problema prima.

Eraserhead è stato in grado di sopportare la luce delle fiamme di Dabi per cancellare il suo quirk.

Tuttavia le cose sono diverse quando il cattivo stesso è avvolto dalla luce. Non solo quella luce tiene nascosto il corpo del nemico, ma la vista può danneggiare gli occhi di Aizawa o accecarli.

E come si può immaginare, Eraserhead non è uno che mette alla prova il suo quirk in uno scenario impossibile.

L’eroe sa come scappare velocemente nelle circostanze più difficili e My Hero Academia: Vigilantes sta per insegnarlo a Koichi nel modo più duro.

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.