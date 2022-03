My Hero Academia sul miglior partner di Bakugo

I fan di My Hero Academia adorano Bakugo Katsuki.

Il personaggio è uno degli eroi più popolari di tutti i manga shonen e costantemente in cima alle liste di popolarità con i lettori.

Ciò significa che ai lettori piace vederlo brillare. Per essere un eroe in formazione, significa che Bakugo ha bisogno dei professionisti giusti che lo facciano da mentore.

E finalmente, Dynamight è pronto a combattere insieme ai fan professionisti che stavano aspettando.

E non si parla del lavoro di Bakugo con Best Jeanist. Il duo di My Hero Academia stranamente abbinato funziona.

Ma quando si tratta di sbloccare il vero potenziale di Bakugo, si pensa che Mirko potrebbe esser capace di riuscirci.

Bakugo è molto al di sopra del Giappone poiché la UA High School ha fatto galleggiare l’intero campus per ridurre al minimo il quirk del decadimento di Shigaraki.

Sta lavorando con tonnellate di eroi per tenere a bada il cattivo e Best Jeanist sta tenendo insieme l’equipaggio.

Tuttavia, quando si tratta di offesa, gli eroi sono guidati da Mirko. E questa è una situazione vantaggiosa per tutti.

Dopotutto, i netizen hanno voluto che Mirko e Bakugo lavorassero insieme sin da quando è stato introdotto l’eroe numero cinque.

L’eroe del coniglio potrebbe non avere un quirk esplosivo come Bakugo, ma condivide tutta la sua rabbia selvaggia.

Best Jeanist e All Might hanno aiutato Bakugo a scoprire il giusto carburante dietro la sua rabbia, ma deve ancora sfruttarla al massimo delle sue potenzialità.

Mirko sa esattamente come usare la rabbia per alimentare il suo potere e Bakugo potrebbe sicuramente imparare alcune cose da lei in battaglia.

Non ci vuole molto per vedere quanto siano simili gli eroi. Bakugo e Mirko sono supponenti, chiacchieroni e completamente autosufficienti quando si tratta di combattere.

Nonostante sia sfacciata, Mirko è riconosciuta come uno dei migliori eroi in Giappone e non si arrende mai. Se Bakugo vuole diventare il miglior eroe, dovrà imparare da Mirko come imbrigliare il suo temperamento in qualcosa di inarrestabile.