My Hero Academia: un nuovo sketch speciale per i fan

My Hero Academia è diventata una delle più grandi serie Shonen e, così facendo, ha reso Izuku Midoriya uno dei più grandi eroi Shonen.

Sebbene Horikoshi sia una forza trainante nella creazione di questo manga pubblicato regolarmente, ha molti assistenti che aiutano a dare vita al mondo di UA Academy.

Un assistente, in particolare, coglie l’occasione per ringraziare i fan con una nuova visione dell’attuale utilizzo del Quirk noto come One For All.

Mentre Deku ha lavorato al suo sogno di diventare un combattente del crimine allo stesso livello di All Might, la sua strada è stata tutt’altro che facile. Ha dovuto lottare non solo con i cattivi, ma anche per padroneggiare il suo Quirk datogli dall’ex simbolo della pace.

Con i suoi poteri che originariamente facevano a pezzi il suo stesso corpo, ha fatto molta strada dai primi giorni in cui è entrato in UA, raggiungendo un livello superiore persino agli eroi professionisti come Endeavor e Hawks .

L’assistente di My Hero Academia, Nagamoto, ha condiviso il nuovo sketch di Deku seguendo l’artista che ha guadagnato diecimila follower su Twitter, offrendo ai fan un nuovo sguardo sul protagonista Shonen che è al centro della lotta finale contro All For One e le sue orde di cattivi cercando di eliminare la società degli eroi:

My Hero Academia: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, l’opera narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

Una serie televisiva anime, basata sul manga originale e prodotta dallo studio Bones, è stata trasmessa in Giappone a partire dal 3 aprile 2016 in cinque stagioni.