My Hero Academia ha svoltato in maniera irreversibile ed infatti, come riportato, la serie manga scritta e disegnata da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump, con il Capitolo 306, è entrato nel suo atto finale.

ATTENZIONE – L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL MY HERO ACADEMIA 306

L’atto ha segnato l’inizio dell’arco narrativo finale e, come ogni opera del genere che si rispetti, ha presentato un nuovo design per il protagonista, Izuku “Deku” Midoriya in una versione più cresciuta dopo il breve salto temporale che vede ora la narrazione nel mese di aprile.

Deku si mostra un po’ più maturo e lo possiamo guardare di seguito:

Il Capitolo 306 ha visto Izuku e All Might svelare il segreto di One For All a tutti i loro compagni e alleati. In più, dopo aver appreso che potrebbe essere l’ultimo a controllare tale potere, Deku prende la scelta di lavorare su di sè per sconfiggere Shigaraki per salvarlo da All For One.

Al fine di far questo, passato del tempo, Deku lascia il Liceo Yuhei ed è ora pronto a lanciarsi nella sua avventura in solitaria per espandere l’esperienza da aspirante eroe.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 306 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione esordisce oggi in Giappone 27 marzo 2021. In Italia è visibile con sottotitoli su Crunchyroll.

My ero Academia: cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

Il terzo film, “My Hero Academia: World Heroes Mission“, è in produzione presso Studio Bones e arriverà nelle sale cinematografiche giapponesi il 6 agosto 2021. Si tratta di una storia originale supervisionata da Kohei Horikoshi.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

