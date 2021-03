My Hero Academia 304 ha dato il via a quello che prospetta un arco narrativo che potrebbe cambiare drasticamente il volto della serie e completamente incentrato sul One for All.

Durante la battaglia nell’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale, abbiamo visto Deku attingere a risorse misteriose del quirk che ha portato i lettori a chiedersi in più di un frangente quale sia la natura stessa del potere.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 304

La suddetta battaglia ha lasciato Deku in coma. Tuttavia All Might aveva “rassicurato” tutti confermando che lo stato del ragazzo era passeggero e legato alla simbiosi totale stabilita con il One for All.

Questa simbiosi ha portato in My Hero Academia 304 ad alcune importanti rivelazioni sul quirk fra cui la sua natura – per i dettagli cliccate QUI – e sul passato di All Might e del quarto utilizzatore di One For All.

Deku è quindi riuscito finalmente a comunicare con i precedenti utilizzatori e utilizzatrici di One for All.

Ecco come si presenta “l’interno” del quirk a Deku, una sorta di assemblea con i precedenti utilizzatori pronti a rivelargli alcuni segreti prima di lasciarlo svegliare:

I precedenti utilizzatori spiegano che la decisione di chiamare Deku al loro cospetto e di comunicare con lui è stata dettata dalla terribile battaglia contro Shigaraki che li ha costretti a sbloccare alcune “abilità nascoste” di One for All.

Queste abilità, che Deku ha di fatto sbloccato, permettono all’utilizzatore attuale di parlare per la prima volta con i suoi predecessori.

Fra questi Nana Shimura, altra utilizzatrice precedente del quirk, ha rivelato che tutte le speranze gravino sulle spalle di Deku che viene indicato come l’ultimo utilizzatore di One for All.

One for All è un quirk estremamente pericoloso in quanto difficile da controllare e che, entrando in conflitto con altri quirk, può causare la morte del suo portatore. Questa rivelazione però è foriera di un’altra ancora più incredibile. All Might, così come Deku, prima di ottenere il quirk era senza poteri!

Sempre meno persone infatti nascono senza quirk e One for All potrebbe andare presto perso, Shimura si domanda quindi se Deku sia pronto ad uccidere Shigaraki.

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

