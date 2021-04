Vigilante – My Hero Academia Illegals, il manga verso la fine

Raggiunti 100 capitoli pubblicati, secondo quanto diffuso dalle voci di leaker influenti attraverso Twitter, Vigilante: My Hero Academia Illegals, spin-off manga scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court ispirato all’opera madre di My Hero Academia di Kohei Horikoshi, si appresta alla sua conclusione.

Non sono state diffuse date o altro di dettagliato, semplicemente si apprende che il manga sta per affrontare il suo rush finale e che mancano ormai pochi volumi alla fine.

Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli non appena in possesso.

Il manga spin-off è serializzato in Giappone attraverso le pagine online dell’app di Shonen Jump+ (Shueisha).

Vigilante: My Hero Academia Illegals è edito in Italia da Edizoni Star Comics come anche My Hero Academia. Al momento in edicola e fumetteria. sono disponibili per l’acquisto i primi 9 numeri. In Giappone, invece, l’opera ha raggiunto 12 numeri.

My Hero Academia: manga MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 309 capitoli settimanali e i primi 295 sono raccolti in 30 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).