One Piece: il leggendario Barbabianca in un imponente e incredibile Figure

One Piece: il leggendario Barbabianca si mostra in questa incredibile Figure

Gli appassionati di One Piece non hanno mai dimenticato il personaggio di Edward Newgate, il leggendario Barbabianca, che da sempre è nel cuore di tutti gli appassionati.

Un personaggio importante che ha formato i pirati della nuova generazione, che senza di esso non sarebbero diventati i guerrieri che sono attualmente.

Un padre, un grande pirata; un uomo che considerava la sua Ciurma come una famiglia, prima che un equipaggio, e proprio per questo la sua leggenda continua ad echeggiare nella Rotta Maggiore.

Per celebrare un personaggio immortale come Edward Newgate, Jimei Palace Studio ha deciso di dedicare una meravigliosa statua al pirata creato da Eiichiro Oda. La cura nei dettagli è maniacale è la grandezza e immane: infatti il modello in scala pesa 49 Kg (base compresa). Proprio per questo il pubblico è letteralmente esploso.

I preordini si aprono oggi, e il costo della figure è purtroppo di 1000 euro.

Vi lasciamo gli spoiler del capitolo 1044:

Ecco gli spoiler trapelati del capitolo 1044:

il nuovo capitolo, ovvero il 1044 si intitola “Il guerriero della liberazione”;

Alcuni alleati di Cappello di Paglia (Sanji, Kid, Law, Hyogoro e Marco) avvertono una strana sensazione, che li avverte che il ragazzo è ancora vivo;

Sarà presente un’importante conversazione tra i Cinque Astri di Saggezza nel castello di Mary Geoise ;

; Veniamo a conoscenza che il Governo Mondiale ha sempre tentato di prendere il Frutto Gom Gom, non riuscendoci per ben 800 anni;

Sembra quasi che quel Frutto del Diavolo scappi da loro;

Uno dei cinque Astri nega la sua pazzia, dato che i Frutti Zoan hanno una oggettivamente una mente propria;

I Cinque Astri dicono che il Gom Gom in realtà è un tipo di Frutto Zoan e che il suo nome vero è Frutto Hito Hito no Mi (Frutto Homo Homo) Mitologico: Modello “Nika” ;

; Ritroviamo anche Hiyori e Orochi in questo capitolo;

Rufy ha risvegliato il suo frutto e ora si sente come se fosse all’apice. Sta usando il Gear Fifth ;

; Rufy VS Kaido: inizia lo scontro definitivo

Rufy afferra Kaido dal tetto e lo porta in cima, poi lo attacca con tutta la forza che ha in corpo;

Rufy afferra il suolo e lo trasforma in gomma per poi respingere il Boro Breath di Kaido;

Le immagini in basso sono dell’ultima pagina di ONE PIECE 1044; quindi osservate con calma.

Il capitolo 1044 di One Piece uscirà domenica 27 marzo su Manga Plus.

Mentre per visionare gli spoiler dell’intero capitolo, vi invitiamo a dare un’occhiata alla pagina dedicata.