One Piece: il nuovo power-up di quel personaggio in un’illustrazione a colori (SPOILER)

Il nuovo capitolo di One Piece si fa attendere dai fan, visto che fin dalla sua data d’uscita si prospetta uno dei migliori capitoli in assoluto. La storia narrata da Eiichiro Oda prende forma, e tra teorie incredibili e illustrazioni che ipotizzano il nuovo power-up di Rufy, l’hype è davvero alle stelle.

Nelle scorse notizie abbiamo già discusso degli spoiler e delle anticipazioni del capitolo 1044, che sembra debba mostrare il nuovo power-up, ovvero il Gear Fifth di Rufy, il cosiddetto risveglio del Diavolo.

Il potere sembra mutare il corpo del possessore in maniera drastica, trasformandolo completamente.

A tal proposito l’artista Derxon ha provato a dare un tono, quindi colorare, le tavole che sono state diffuse negli scorsi giorni in rete, per decifrare i colori che avrà la nuova forma di Rufy.

Secondo l’artista cambiano i capelli e gli occhi del capitano, proprio come avviene con il Super Saiyan.

In calce potete visionare l’illustrazione discussa in questa sede, con i colori in questione, che ovviamente non saranno ufficiali, anche se altamente probabili.

Ecco gli spoiler trapelati del capitolo 1044:

il nuovo capitolo, ovvero il 1044 si intitola “Il guerriero della liberazione”;

Alcuni alleati di Cappello di Paglia (Sanji, Kid, Law, Hyogoro e Marco) avvertono una strana sensazione, che li avverte che il ragazzo è ancora vivo;

Sarà presente un’importante conversazione tra i Cinque Astri di Saggezza nel castello di Mary Geoise ;

; Veniamo a conoscenza che il Governo Mondiale ha sempre tentato di prendere il Frutto Gom Gom, non riuscendoci per ben 800 anni;

Sembra quasi che quel Frutto del Diavolo scappi da loro;

Uno dei cinque Astri nega la sua pazzia, dato che i Frutti Zoan hanno una oggettivamente una mente propria;

I Cinque Astri dicono che il Gom Gom in realtà è un tipo di Frutto Zoan e che il suo nome vero è Frutto Hito Hito no Mi (Frutto Homo Homo) Mitologico: Modello “Nika” ;

; Ritroviamo anche Hiyori e Orochi in questo capitolo;

Rufy ha risvegliato il suo frutto e ora si sente come se fosse all’apice. Sta usando il Gear Fifth ;

; Rufy VS Kaido: inizia lo scontro definitivo

Rufy afferra Kaido dal tetto e lo porta in cima, poi lo attacca con tutta la forza che ha in corpo;

Rufy afferra il suolo e lo trasforma in gomma per poi respingere il Boro Breath di Kaido;

Le immagini in basso sono dell’ultima pagina di ONE PIECE 1044; quindi osservate con calma.

Il capitolo 1044 di One Piece uscirà domenica 27 marzo su Manga Plus.

Mentre per visionare gli spoiler dell’intero capitolo, vi invitiamo a dare un’occhiata alla pagina dedicata.