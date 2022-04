One Piece: il creatore mostra i primi sketch del nuovo gioco

One Piece: Odyssey è il nuovo videogioco annunciato di recente. Introdurrà Rufy e la sua ciurma in una storia originale in cui lotteranno su una nuova isola con la Thousand Sunny che sembra affondare infondo al mare.

Eiichiro Oda, nonostante i suoi impegni, ha fornito nuovi schizzi dei personaggi presenti in questo nuovo gioco.

One Piece ha rilasciato innumerevoli videogiochi nel corso dei decenni, arrivati per la prima volta sulla scena sulla console Playstation.

Per la maggior parte, i Pirati di Cappello di Paglia sono solitamente apparsi nei giochi di combattimento o nei giochi che adattano gli eventi dell’anime. Quindi immergersi in una storia completamente originale è sicuramente un modello si sviluppo videoludico non molto esplorato nei videogiochi precedenti del franchise. Anche se questa formula è stata adottata per realizzare One Piece: World Seeker.

L’account Twitter newworldartur ha condiviso i nuovi schizzi di Eiichiro Oda su alcuni nuovi personaggi che arriveranno in One Piece: Odyssey. Di seguito è possibile darci un ‘occhiata:

High quality version of Oda's sketches for One Piece Odyssey Adio Suerte

Black-bellied Mouse

Hideri Penguin

Eisa

Sea King Dragon pic.twitter.com/yzzEGOyJZK — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 29, 2022

L’annuncio iniziale ha anche rilasciato la descrizione del videogioco, che riproponiamo di seguito:

“Una Thousand Sunny distrutta… Membri dell’equipaggio dispersi… Il cappello di paglia di Rufy scomparso Durante il loro viaggio, i pirati di Cappello di Paglia, guidati da Monkey D. Rufy, vengono inghiottiti da un’enorme tempesta in mare. Finiscono su un’isola misteriosa in mezzo alla tempesta e si separano l’uno dall’altro. L’equipaggio parte per un nuovo viaggio avventuroso pieno di meraviglie di natura furiosa, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. Collabora con Rufy e il suo equipaggio per salpare ancora una volta!“

One Piece Odissey è il nuovo videogioco che si aggiungerà a tutti i precedenti e uscirà su su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S. Nessuna menzione invece per una possibile edizione Xbox One e su Nintendo. Attualmente i piani prevedono l’esordio del titolo entro la fine del 2022, dunque è lecito attendersi un debutto negli ultimi mesi dell’anno.