Annunciato One Piece Odyssey: online il trailer del nuovo videogioco

One Piece Odyssey è stato annunciato ufficialmente da Bandai Namco. Il nuovo RPG a turni ambientato nell’universo di One Piece, con una storia originale e nuovi personaggi sviluppati sotto la guida del creatore della serie Eiichiro Oda, è finalmente arrivato.

Il titolo, svelato durante uno speciale livestream dedicato all’opera di Oda, arriva durante i festeggiamenti per il 25esimo anniversario del manga, e il team assicura che questo nuovo capitolo sarà fedele alla storia originale.

Il gioco, fin dal primo trailer trasuda tutta l’anima della saga, grazie anche al coinvolgimento di Eiichiro Oda stesso, e del cast originale giapponese che ha doppiato tutti i celebri personaggi.

One Piece Odyssey è sviluppato da ILCA Inc. ed è previsto per il 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

One Piece Odyssey è un nuovo RPG che porta i giocatori nel fantastico mondo creato da Eiichiro sensei.

Ecco una piccola galleria con degli artwork inerenti al prossimo videogame di One Piece:

L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Rufy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

Katsuaki Tsuzuki, Producer di BANDAI NAMCO ha dichiarato al riguardo:

Siamo felici di unirci alle celebrazioni per il 25esimo anniversario di ONE PIECE con l’uscita di One Piece Odyssey.

Abbiamo unito le forze con ILCA Inc. e stiamo lavorando duro in piena collaborazione con Eiichiro Oda

per creare una straordinaria avventura ambientata nel mondo di ONE PIECE, in un gioco che speriamo

sia in grado di superare le aspettative dei giocatori.