One Piece Film: Red: ecco il recente design di Zoro a colori

One Piece Film: Red è uno dei nuovi progetti che stanno continuando ad arricchire il franchise di One Piece.

Parliamo di un film in cui Oda è coinvolto infatti una delle cose che ha da subito colpito tutti gli appassionati riguardo il film è il voler dare maggior rilevanza al ruolo femminile. Questo film è nato per celebrare l’episodio mille dell’anime e come si può leggere già dal titolo, One Piece Red darà molto spazio a Shanks il Rosso.

Di recente sono stati pubblicati diversi aggiornamenti sul film, tra cui l’annuncio di un nuovo personaggio femminile mai visto prima e anche i nuovi sketch di tutta la ciurma di Cappello di Paglia.

Adesso giunge un nuovo aggiornamento che vede al centro dei riflettori Zoro. Pochi giorni fa abbiamo visto lo sketch di Rufy a colori, e ora è il turno dello spadaccino della ciurma: Zoro!

Di seguito, come riporta l’account Twitter newworldartur ecco l’illustrazione di Zoro a colori!:

Zoro's second outfit in One Piece Film RED! pic.twitter.com/ZWLmMIG2Ae — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 4, 2022

One Piece Film: Red: il film

Si tratta di un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation. È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022 e si dice che il film ruoti attorno a un nuovo personaggio femminile e Shanks “il Rosso”.

One Piece è uno dei manga più importanti e famosi della storia e ci sono al momento anche altri progetti in lavorazione come il film live-action realizzato da Netflix. Al momento non c’è una data di uscita per il film ma le riprese sono cominciate ed è stato annunciato l’attore che interpreterà Shanks. Non bisogna fare altro che aspettare ulteriori notizie che saremo prontissimi a fornire!